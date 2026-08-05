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Así llega el sector cultural a un nuevo gobierno

Durante el gobierno de Gustavo Petro la cultura fue un punto central. Aquí la primera entrega de un análisis de estos cuatro años en este campo y algunas de las condiciones con las que retomará el próximo presidente.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
05 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Foto de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, durante la firma del proyecto de reforma a la Ley general de Cultura en la Plazoleta Rafael Nuñez, con el que se buscaba actualizar el marco normativo del sector cultural en Colombia, pero que se hundió antes de su último debate.
Foto de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, durante la firma del proyecto de reforma a la Ley general de Cultura en la Plazoleta Rafael Nuñez, con el que se buscaba actualizar el marco normativo del sector cultural en Colombia, pero que se hundió antes de su último debate.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Con el cierre de cada gobierno llega siempre el momento de sopesar lo que se prometió con lo que se cumplió para entender el país que recibirá el próximo presidente. Hoy es el turno de la cultura. Desde la campaña de 2021 y 2022, el entonces candidato Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez prometieron un cambio de filosofía frente a la cultura. Mientras que en el gobierno de Iván Duque se le veía más como un motor de desarrollo en la “Economía naranja”, ellos iban a tomarla como un derecho fundamental, aunque sin desconocer su...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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