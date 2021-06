Así nació ‘Kickback’, el formato de freestyle colombiano que proponen “plagiar” desde España

Más allá de una polémica que puede ser gaseosa, presentamos el contexto del formato y lo que se viene para el circuito en Colombia ante la llega da la FMS al país.

Desde octubre del 2020, cuando se inició la primera liga profesional de freestyle de Colombia, organizada por Apriorismo Music, un formato de la competencia ha llamado poderosamente la atención en el circuito del freestyle en habla hispana.

Se trata del ‘Kickback’, un momento de la competencia en el que los improvisadores se hacen preguntas entre sí y estos deben contestar en tres patrones. Ambos competidores tienen la posibilidad de preguntar y responder. Los jurados tienen en cuenta tanto la forma en la que se plantea la pregunta y se entre al beat, como la manera en la que improvisa la respuesta. Freestyle puro.

Tal vez es más fácil entenderlo escuchándolo y viéndolo

El pasado jueves 15 de abril, durante la emisión del primer capítulo de “Freestyle Forum”, un magazín sobre freestyle que se emite por el canal de la multinacional española The Urban Roostrs, en un momento en el que se hablaba cómo se podía mejorar la competencia en la Freestyler Master Series (FMS), el MC español Juan Miguel Ballesteros (Mr. Ego) señaló: “El Random Mode (un formato de la competencia) se puede ir a tomar por culo” (…). Se me ocurre plagiar a Colombia, igual que Colombia ha plagiado el sistema de FMS, en la ronda de las preguntas.

O sea, tú me haces una pregunta yo me tiro tres líneas contestándotela durante una ronda y luego, viceversa. Eso me parece acojonante, porque, además, premia la instantaneidad. Ese me parece un formato putísima madre. Y Filósofo, por ejemplo, lo lleva a la perfección y lo enfoca muy bien”, dijo el improvisador.

A este lado del océano la afirmación de Mr. Ego, según la cual hubo un “plagio” por parte de la liga colombiana no fue bien recibida.

“Se equivoca. Nosotros no plagiamos a nadie. En realidad, la primera vez que se utilizaron las palabras que van apareciendo en la pantalla para que el improvisador arme su rima, fue en Chile con la Batalla de Maestros (BDM). Obviamente The Urban Roosters lo ha venido mejorando y ha hecho un trabajo tremendo para perfeccionarlo. Pero decir que nos plagiamos algo no es cierto”, dice a El Espectador José Luis Rodríguez (Mini), uno de los fundadores de Apriorismo Music.

“Si Mr. Ego se refiere a la forma en la que está estructurada la liga, eso tampoco es un plagio. Esa forma en la que los competidores van pasando de rondas y sumando puntos, viene de otros deportes como el fútbol, por ejemplo”, agrega Fabian Bobadilla (Chato), otro de los miembros de Apriorismo Music.

Le invitamos a leer: Freestyle, a pesar de la pandemia: el origen de la liga profesional de freestyle de Colombia

Lo cierto es que es difícil rastrear el origen puro de los formatos e ideas con las que hoy por hoy se llevan a cabo las batallas de freestyle. En todas, sin excepción, hay similitudes con algunas diferencias. Cada liga le agrega o le quita algo a la mezcla, pero en esencia los formatos ya están inventados. Rimar con palabras, imágenes, objetos, situaciones, entre otras, es un factor común en el mundo de las batallas de free.

Por lo percibido en el circuito, de esa generalidad sí se sale el “Kickback”, el formato que propone plagiar Mr Ego. Y, más allá de esa pelotera, vale la pena darle una mirada a la génesis del formato más novedoso del circuito del freestyle en habla hispana por estas épocas.

Mini cuenta que unos cuatro meses antes de la primera fecha de la K.O., en su apartamento, se le dio origen al formato. El MC bogotano, William Daniel Martín Martínez, (Carpediem) fue el autor original de la idea, mientras que Brayan Melo (Frost) le dio sentido. Luego, el equipo de Apriorismo Music bautizó el formato. Así, en resumen, se gestó el formato.

“En esa reunión estábamos planeando los detalles de la K.O. y empezamos a ver miles de posibilidades. En ese momento estábamos con Carpediem, Frost (Brayan Melo), Bardo (David González), Chato (Fabian Bobadilla) y Soda (Bryan Guerrero) Carpediem sugirió hacer una pregunta en formato 4x4, para ser respondida en 3 líneas. Como si fuera una entrevista. Frost y Carpe empezaron a ensayarlo. A responderse cosas y una cosa fue llevando a la otra. Se fueron ajustando los tiempos, la entrada en el beat y así se fue armando. Luego pensamos que teníamos que pensar en una forma para que la otra persona no quedara en desventaja. Por eso el formato le da oportunidad a ambos competidores para que pregunten y respondan. Es como una entrevista en dos minutos hecha en formato freestyle”, dice Mini.

“Fuimos afinando detalles y analizar los pros y contras. Ya con la práctica de ellos (Frost y Carpediem), fuimos intentado con palabras y otros estímulos hasta que llegamos a la conclusión que las preguntas era la mejor opción. Empezamos a ver qué salía y cuando íbamos afinando el formato nos reíamos mucho. Esa construcción de formato nos divirtió mucho”, agrega Chato. “El formato fue el resultado de una conexión de la familia Apriorismo. Una idea evolucionó en otra. Luego, ya en competencia, los MC’s lo han venido perfeccionado”.

Además: “Nuestra intención es hacer la FMS Colombia”, confirma cofundador de The Urban Roosters

No son pocas las voces autorizadas del circuito que han aplaudido el ‘Kickback’. Entre otros, los españoles Sergio Castro Gisbert (Chuty), Pablo Pérez Rueda (Blon) o los argentinos Gastón Serrano, (Dtoke), Alejandro Andrés Lococo (Papo), Darío Sebastián Silva Araujo (Misionero) han resaltado, desde sus canales en YouTube o Twitch, la energía y calidad de este formato made in Colombia.

Reacciones de Dtoke a la liga colombiana

La llegada de la FMS a Colombia

Para, el rollo formado en torno al ‘Kickback’ o a los otros formatos que desarrolla la K.O. en su competencia y que se asemejan a los de la FMS, los de Red Bull Batalla de los Gallos, la Batalla de Maestros (BDM) u otras competencias del circuito, no puede discutirse de forma aislada si se tiene en cuenta que Colombia se prepara para el aterrizaje de The Urban Roosters que este año hará su primera FMS en el país.

“No los veo como la empresa que va a venir a montar algo acá y nos va a hacer perder lo que llevamos, no lo veo como competencia, pero siento que no están respetando los procesos que se venían construyendo”, dice.

Al respecto, Pedro Henrique de Oliveira Gomes, cofundador de The Urban Roosters le dijo a El Espectador la semana pasada: “Tenemos una relación muy estrecha con todo el mundo. Con Colombia es un acercamiento sano y muy bonito para descubrir una nueva cultura, descubrir nuevos freestylers, también freestylers que no son tan conocidos para una escena internacional, pero que, con el mismo ejemplo de Perú, podremos ver la diversidad y otros estilos. Va a estar interesante. Ojalá se de porque tengo muchas ganas”.

La entrevista completa de El Espectador al cofundador de The Urban Roosters

Desde Apriorismo consideran que su liga (K.O. Federación de Freestyle) se diferencia de la competencia europea que este año se hará en Colombia, en que “los protagonistas son los talentos nuevos que han surgido en la plaza”. Mientras que, de acuerdo con lo que se conoce hasta ahora, en la FMS Colombia participarían MC’s con un recorrido probado y que ya han medido sus habilidades en circuitos de la región.

Según ha podido conocer este medio, los MC venezolanos que formarían parte de la liga, serían Manuel Alejandro Calero Uzcátegui (Letra), Wilmer Elías Chang Páez (Chang) y Yordwin (Gaviria).

Aún sin estar confirmados, pero con los diálogos bastante adelantados, la lista de diez improvisadores que competirían por el primer título de la FMS Colombia estaría conformada por:

Bassil Giuseppe Castellanos (elevn)

William Daniel Martín Martínez (Carpediem)

Camilo Ballesteros (Valles-T)

Maribel Camilo Gómez (Marithea)

Rubén Darío Correa Múnera (RBN)

Daniel Rendón (Big Killa)

Gerson Plata (Filósofo)

El futuro de la K.O Federación Freestyle

En septiembre de este año, si la pandemia no hace que se reprogramen las fechas, se conocerá al primer campeón de la primera liga profesional de freestyle en Colombia y, este mismo año, según José Luis Rodríguez (Mini), entre noviembre y diciembre iniciará la segunda temporada de esta liga.

Además, dicen desde Apriorismo, a finales de este año el formato K.O. Federación Freestyle se verá en otros países como Perú, España y Estados Unidos. “Vamos a pisar países que quizá o pisaron otras organizaciones. Vamos a mostrar que la gente de la plaza también tiene talento”, dice Mini.

La cuarta jornada de la K.O. se disputará el próximo domingo dos de mayo con estas batallas:

Decko vs. Mc Mat

Daigman vs. Airon Punchline

Dablink vs. Neg

Ñko vs. Coloso

Sub Cracken vs. Filósofo

Así va la tabla de posiciones de la liga colombiana