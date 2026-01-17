Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Entrevista a Jane Rosenberg, artista que pintó a Nicolás Maduro en su primera audiencia

La artista judicial Jane Rosenberg habló para El Espectador sobre la creación de los dibujos que le han dado la vuelta al mundo desde la lectura de cargos contra Nicolás Maduro en Nueva York, el pasado 5 de enero.

Andrea Jaramillo Caro
17 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal el lunes 5 de enero, en Nueva York (EE.UU.).
Foto: EFE - Jane Rosenberg

Cuando Jane Rosenberg llegó a la Corte de Manhattan, el 5 de enero, para la lectura de cargos de Nicolás Maduro, había más seguridad que de costumbre. Llegó con sus materiales artísticos y pasó frente a los marshals armados con rifles y con mucho más equipo del que ella jamás había visto. Como artista judicial, mostró su pase especial para entrar al edificio y se hizo camino entre el mar de personas que se aglomeraban frente a las puertas, entre camarógrafos, protestantes y más.

Afortunadamente, dijo, no tuvo que pasar los filtros de...

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
