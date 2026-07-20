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Así será el Macondo de la segunda temporada de la serie “Cien años de soledad”

Muy pronto estará disponible la segunda temporada de esta adaptación televisiva de Netflix, que se ha convertido en uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de Latinoamérica. El Espectador recorrió el set donde se le dará fin a esta historia y conoció de primera mano todos los detalles que se tuvieron en cuenta para su construcción.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
20 de julio de 2026 - 01:07 p. m.
El set de la segunda temporada contó con 18 nuevos espacios de grabación y dos calles adicionales al de la primera.
El set de la segunda temporada contó con 18 nuevos espacios de grabación y dos calles adicionales al de la primera.
Foto: Netflix

Después de casi dos años buscando el mar por los caminos de la sierra, José Arcadio Buendía soñó con una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo que se levantaba a orillas del río. Convenció a sus hombres de que jamás llegarían a la playa y que, más bien, debían empezar a derribar árboles para fundar su pueblo ahí mismo. Ahí nació Macondo. Pero, de esas veinte casas de barro y cañabrava donde crecieron las primeras generaciones de la familia Buendía ya no queda nada. La segunda temporada de la adaptación televisiva de ‘Cien años de...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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fercho(99783)Hace 5 minutos
Excelente que llegue esa interpretación cinematográfica...como bien se dijo aquí el columnista
fercho(99783)Hace 5 minutos
Excelente que llegue esa interpretación cinematográfica...como bien se dijo aquí el columnista
fercho(99783)Hace 5 minutos
Excelente que llegue esa interpretación cinematográfica...como bien se dijo aquí el columnista
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