Así será el Macondo de la segunda temporada de la serie “Cien años de soledad”

El set de la segunda temporada contó con 18 nuevos espacios de grabación y dos calles adicionales al de la primera. Foto: Netflix

Después de casi dos años buscando el mar por los caminos de la sierra, José Arcadio Buendía soñó con una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo que se levantaba a orillas del río. Convenció a sus hombres de que jamás llegarían a la playa y que, más bien, debían empezar a derribar árboles para fundar su pueblo ahí mismo. Ahí nació Macondo. Pero, de esas veinte casas de barro y cañabrava donde crecieron las primeras generaciones de la familia Buendía ya no queda nada. La segunda temporada de la adaptación televisiva de ‘Cien años de...