“Attack on Titan”: la verdad en medio del maniqueísmo

“Attack on Titan”, serie de manga japonesa, fue escrita e ilustrada por Hajime Isayama.

Attack on Titan (Ataque a los titanes) es una serie que, precisamente, trata de una guerra entre la humanidad y titanes cuyo origen es desconocido.

Al comienzo Attack on Titan sigue la línea de un shonen. Existe un protagonista que quiere salvar a la humanidad de los titanes y tiene un camino de iniciación en lo que en la serie se conoce como el “cuerpo de exploración”. Entrena, pelea y muere. Ah, pero en realidad no, no muere. No muere, porque resulta que él mismo es un titán.