“Attack on Titan” y “Violet Evergarden”: el tiempo como carga o como espacio habitable

En "Attack on Titan", la humanidad se enfrenta a la extinción cuando aparecen una serie de criaturas gigantes que devoran humanos. Foto: Studio Mappa

La modernidad está caracterizada por el cansancio. El hombre moderno siempre está en busca de algo, aunque no sabe qué exactamente. A veces parece un soldado que quiere ir siempre hacia adelante, pero eso sólo logra atomizar la vida hasta quitarle toda tensión narrativa. El hombre moderno vive el tiempo como carga, pero no necesariamente tiene por qué ser así. El tiempo también puede ser un espacio para recordar, nombrar, entender y habitar.

Según el filósofo Zygmunt Bauman, el hombre moderno recorre el mundo como si se tratara de un...