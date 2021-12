Aurora, el espacio sonoro de Cosmofónica

Encontrarse con el sonido de Cosmofónica puede ser desconcertante para los entusiastas de las tendencias enmarcadas entre El General y “Despacito”. / Archivo particular Foto: Archivo Particular

Esto, sin duda, se debe a la saturación tecnológica y al agotamiento de las posibilidades técnicas evidentes en las grabaciones de Radiohead y sus emuladores a finales del siglo XX. Además, al sonido revival, que intentaba evocar una época dorada, junto a la moda vintage que impusieron grupos como The Strokes, produjeron una parodia de lo que fue el impulso primario del que surgieron bandas míticas, y más que nada un sentimiento de nostalgia de lo no vivido, que llevó a la repetición de una pose. Sin contar los excesos melódicos de grupos como The Killers y la ausencia de la distorsión, salvo para hacer apología a los estados depresivos al estilo de NIN; mientras que los músicos creadores del sonido original iban perdiendo su aura de eterna juventud para convertirse en decadentistas irreemplazables, en el sentido en que mantuvieron la ilusión de que la música estaba ligada tanto a la rebeldía como a las utopías de cambiar el mundo, a pesar de la inminente relación del rock con la industria y la cultura del consumo.

En este panorama y ante la repetición de la consigna de la muerte del rock, se ve más la banalización de un concepto que su fin definitivo. Esto debido al poco interés comercial que representa para los grandes sellos disqueros y sus difusores asociados, preocupados más por cautivar públicos con la falsa etiqueta de lo nuevo que por brindar alternativas a los artistas con el talento de hacer discos conceptuales al estilo de Revolver o Dark Side of the Moon. Sin embargo, más que una pose trasnochada como la que ostentan los cantantes urbanos de temporada, la esencia del rock está en una ética de trabajo inquebrantable y la fidelidad a las fuentes, como bien se puede ver en la reciente película dirigida por Peter Jackson sobre los Beatles a partir de las imágenes descartadas por Michael Lindsay-Hogg en el documental Let it Be (1970).