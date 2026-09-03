Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Así sobrevivió la Fundación Batuta al golpe financiero que puso a prueba su modelo

Tras un año y medio al frente, Beatriz Mejía habla de los retos que enfrenta la fundación y de su futuro en todo el país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Emilia Vanegas Escobar
03 de septiembre de 2026 - 09:09 p. m.
Después de 15 meses en la presidencia de la Fundación Batuta, Beatriz Mejía decidió dejar el cargo.
Después de 15 meses en la presidencia de la Fundación Batuta, Beatriz Mejía decidió dejar el cargo.
Foto: Cortesía Batuta

La Fundación Nacional Batuta cumple este 2026 sus 35 años.

Nació en 1991 por iniciativa de la entonces primera dama Ana Milena Muñoz de Gaviria y fue inspirada en el modelo venezolano “El Sistema” de José Antonio Abreu, así que se consolidó como una red nacional de orquestas-escuela que combinaba formación musical con acompañamiento psicosocial, sostenida por un modelo mixto de financiación entre el Estado, la empresa privada y la cooperación internacional.

Ese modelo, que durante décadas le dio estabilidad, se puso a prueba a finales de 2024,...

Por Emilia Vanegas Escobar

Conoce más

Temas recomendados:

Batuta

Fundación Batuta

PremiumEE

Beatriz Mejía

Noticias hoy

Noticias Colombia hoy

Push Todos

Coro y Orquesta Batuta Bogotá

Formación musical para niños

35 años de Batuta

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.