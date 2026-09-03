Así sobrevivió la Fundación Batuta al golpe financiero que puso a prueba su modelo

Después de 15 meses en la presidencia de la Fundación Batuta, Beatriz Mejía decidió dejar el cargo. Foto: Cortesía Batuta

La Fundación Nacional Batuta cumple este 2026 sus 35 años.

Nació en 1991 por iniciativa de la entonces primera dama Ana Milena Muñoz de Gaviria y fue inspirada en el modelo venezolano “El Sistema” de José Antonio Abreu, así que se consolidó como una red nacional de orquestas-escuela que combinaba formación musical con acompañamiento psicosocial, sostenida por un modelo mixto de financiación entre el Estado, la empresa privada y la cooperación internacional.

Ese modelo, que durante décadas le dio estabilidad, se puso a prueba a finales de 2024,...