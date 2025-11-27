Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Carmina Rufrancos: “La literatura de Poniatowska enseña a mirar más allá de uno mismo”

La editora de la escritora mexicana habló de la colección de la obra que se ha publicado en el último año con el sello Seix Barral y la influencia de su literatura para la narrativa latinoamericana.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
27 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
La escritora mexicana Elena Poniatowska.
La escritora mexicana Elena Poniatowska.
Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

Libros como La noche de Tlatelolco han situado a Elena Poniatowska en la memoria colectiva de México y América Latina. Su obra periodística y literaria está atravesada por testimonios de acontecimientos y personajes que han marcado la historia para bien y para mal.

La Biblioteca Elena Poniatowska, nombre de la colección de la obra de la escritora mexicana, es una pieza que hay que celebrar, pues reúne los libros que conocemos y los que quizá pasábamos por alto porque su publicación había quedado en ediciones que ya no se conseguían. Carmina...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Carmina Rufrancos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.