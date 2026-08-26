BibloRed instala wifi gratis en 11 Paraderos Paraparques Paralibros de Bogotá

Los primeros Paraderos Paralibros Paraparques fueron inaugurados en agosto de 1996. Foto: Cortesía BibloRed

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Once Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) de Bogotá ahora cuentan con wifi gratuito y paneles solares, según informó BibloRed. En el marco de los 488 años de la capital, la Red de Bibliotecas escogió 11 de los 95 paraderos para convertirlos en PPP para la innovación.

Según informaron, esta apuesta combina lectura, tecnología y sostenibilidad para acercar el conocimiento a la ciudadanía. “Los Paraderos Paralibros Paraparques (PPP)para la innovación consolidan parques y espacios públicos como escenarios de encuentro, aprendizaje, participación comunitaria y acceso equitativo a la cultura”, escribieron en un comunicado.

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Los PPP de Cruces, CDC Lourdes, Hippies, Virrey Norte, Gustavo Uribe Botero, Altablanca, Plazoleta de Usaquén, Nueva Autopista, Santa Ana y Country fueron elegidos para el proyecto. Esta apuesta fue el resultado de un convenio suscrito entre BibloRed y los Fondos de Desarrollo Local de Usaquén, Santa Fe y Chapinero.

“Con los nuevos Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) para la innovación acercamos la lectura a los parques de la ciudad y ampliamos las posibilidades de encuentro con el conocimiento. La incorporación de conectividad gratuita y soluciones sostenibles nos permite fortalecer estos espacios como lugares para aprender, compartir y participar, y nos recuerda que el acceso a la cultura también se construye en los territorios y en la vida cotidiana de la ciudad”, indicó Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y BibloRed.

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Además, la programación para la celebración del cumpleaños de Bogotá continuará hasta finales de agosto con diferentes actividades en espacios de BibloRed, como ‘Voces que narran Bogotá’ el 28 de agosto en la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba y ‘Bogotá en 100 años’ el 29 de agosto en la Biblioteca Pública La Victoria, entre otros.

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