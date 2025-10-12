Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

BIAM 2025: la convergencia de la libertad y el arte que se tomó Antioquia

La Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín regresó a la Ciudad de la Eterna Primavera tras 44 años. Sus curadores, Lucrecia Piedrahíta y Óscar Roldán, hablaron sobre la temática que abordaron en esta oportunidad: la libertad.

Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
12 de octubre de 2025 - 04:00 p. m.
La obra del artista Jorge Julián Aristizabal, exhibida en el Pabellón Bello en el Parque de Artes y Oficios en Bello.
La obra del artista Jorge Julián Aristizabal, exhibida en el Pabellón Bello en el Parque de Artes y Oficios en Bello.
Foto: BIAM

“¡Oh libertad que perfumas

las montañas de mi tierra,

Vínculos relacionados

Conozca la muestra de grabado colombiano en Medellín durante la BIAM
BIAM 2025: el arte como ventana a la libertad en la Bienal de Antioquia y Medellín
“Me gusta el extrañamiento que va erosionando, como agua que gotea, las defensas de la racionalidad”: Alan Talevi

deja que aspiren mis hijos

tus olorosas esencias!”.

Con esos versos Epifanio Mejía dio inicio a su poema “El canto del antioqueño”, publicado en 1886. Casi 80 años más tarde fue adoptado como el himno del departamento. Fue esta pieza la que, además, sirvió como hilo conductor para el tema de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM). Inaugurada el pasado 2 de octubre, la bienal -que irá hasta el 25 de noviembre- presenta: “El arte como una ventana hacia la libertad,...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

BIAM

Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín

BIAM 2025

BIAM Medellín

Medellín

Arte

Arte contemporáneo

Lucrecia Piedrahíta

Óscar Roldan Alzate

Agenda cultural

Arte en Medellín

Planes en Medellín

Qué hacer en Medellín

Planes gratis Medellín

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.