Bienal de Arte y Ciudad BOG25: una invitación a cuestionar la felicidad a través del arte

Así se verán las 150.000 flores que se pondrán a flotar en el Parque de los Periodistas durante la Bienal de Arte y Ciudad. Foto: Cortesía BOG25

En la antigua Grecia los filósofos empezaron a jugar con la idea de hacer de la vida una obra de arte. Se preguntaron si era posible llevar la belleza de la música o el teatro a sus últimas consecuencias y lograr así una vida plena. Desde entonces la humanidad se ha hecho la pregunta sobre lo que significa ser feliz y, en el proceso, se ha tejido una relación entre infinitas respuestas y nuestra capacidad de creación artística. Ahora la Bienal de Arte y Ciudad BOG25 volverá a poner el tema sobre la mesa.

Del 20 de septiembre al 9 de noviembre...