Bienal de Arte y Ciudad BOG25: una invitación a cuestionar la felicidad a través del arte

A una semana del lanzamiento de la BOG25 pusimos el foco sobre el eje curatorial escogido para este año: “Ensayos sobre la felicidad”. Lo que significa ser feliz hasta en sus facetas menos positivas será el tema de discusión que se planteará de la mano de los artistas durante estas siete semanas.

Santiago Gómez Cubillos
14 de septiembre de 2025 - 02:00 p. m.
Así se verán las 150.000 flores que se pondrán a flotar en el Parque de los Periodistas durante la Bienal de Arte y Ciudad.
Foto: Cortesía BOG25

En la antigua Grecia los filósofos empezaron a jugar con la idea de hacer de la vida una obra de arte. Se preguntaron si era posible llevar la belleza de la música o el teatro a sus últimas consecuencias y lograr así una vida plena. Desde entonces la humanidad se ha hecho la pregunta sobre lo que significa ser feliz y, en el proceso, se ha tejido una relación entre infinitas respuestas y nuestra capacidad de creación artística. Ahora la Bienal de Arte y Ciudad BOG25 volverá a poner el tema sobre la mesa.

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
