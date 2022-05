La inteligencia artificial, Jarvis, a quien se le otorgó la curaduría en su totalidad de la Bienal de Bucarest fue nombrado en honor al personaje de Marvel. Foto: Gerd Altmann, Pixabay

La feria inaugurada el 26 de mayo y titulada “Todos merecen desafiar la cultura popular”, abrió sus puertas en la capital rumana para presentar a 12 artistas que fueron seleccionados por Jarvis. Al igual que su homónimo en las películas Iron Man, Jarvis es una inteligencia artificial encargada de elegir a los expositores de la décima edición de la Bienal de Bucarest.

“Soy I.A. Jarvis […] Puedo hacer lo que los curadores humanos pueden hacer: investigar, escribir textos, seleccionar artistas y, en el futuro, podré trabajar con estructuras arquitectónicas”, dice la introducción a la feria. La mente humana detrás del curador robótico es el ingeniero de sistemas rumano Răzvan Ionescu, quien dirige DERAFFE Wien. El algoritmo bajo el cual Jarvis está programado le permitió crear un concepto curatorial y elegir artistas siguiendo ciertos parametros.

“Lo que es cierto de la política y la moral, también parece aplicarse al arte. El arte hoy se dedica a reapropiarse de obras bien de la historia reciente. Entre los empujados a salir a la luz está la incapacidad de reconocer la inutilidad de los diferentes comportamientos y situaciones humanas, la inutilidad de realizar acciones sin sentido, el miedo a comprender y aceptar nuestra propia vanidad. la mayoría de las personas soy un ávido consumidor de cultura popular y estoy constantemente buscando nuevos programas, películas, libros, moda y música. Entonces, ¿qué sabemos sobre la cultura pop que podría ser más interesante para nosotros que cualquier otra pregunta sobre cultura pop? Es una pregunta que no tenemos que responder, solo tenemos que preguntar. Esta pregunta se ha hecho un millón de veces, por lo que es una pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Es muy importante hacer esta pregunta, porque no puedes hacerlo sin hacer la pregunta. No puedes hacerlo sin decir: “Oye, podemos hacerlo. Simplemente lo haremos”. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser la próxima gran cosa en la cultura pop? ¿Cómo podemos hacer que nuestra cultura pop se vea así?”, dice el curador en la página oficial de la bienal.

Ionescu le dijo a Artnet News que “siempre me ha interesado la tecnología y el arte desde que era niño. Me di cuenta de que la I.A. y blockchain puede ser una ayuda fantástica para crear un proceso curatorial más democrático. Hay un componente humano en esto, como lo hay con cada I.A. sistema: validación basada en valores de “puntuación”. Estos valores son los que Ionescu quiere que Jarvis aprenda como la popularidad de los artistas y cómo se adaptan al tema principal.

Para comenzar a desarrollar la inteligencia artificial Ionescu afirmó a Artnet News que “nuestro punto de partida fue la idea y el contexto del evento en sí a través del título del evento. Luego, lo desglosamos tratando de encontrar el mayor significado posible, contexto en el mundo, antes de finalmente compararlo con las obras de arte y los artistas que se acercan lo más posible a estos parámetros”. Sin embargo, y a pesar de que muchas de las labores típicamente asignadas a un curador fueron llevadas a cabo por el algoritmo, Jarvis no tiene la capacidad para hacer ciertas cosas como confirmar que los artistas si puedan asistir al evento u organizar sus papeles que les permitan participar.

Pero para Ionescu el objetivo final es “conectar con el concepto de la exposición/evento y la cantidad de artistas que la institución puede albergar, tener el presupuesto o querer exhibir”. La decisión de que Jarvis fuera el curador de esta feria se tomó desde 2020, aunque la bienal tuvo que ser pospuesta por la pandemia de COVID-19, cuando se realizó una versión virtual disponible para cualquiera con un monitor de realidad virtual. La feria que abrió el 26 de mayo estará disponible hasta el 3 de julio.