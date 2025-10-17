Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las bienales, una historia más allá del arte

A propósito de las bienales que se están desarrollando en Bogotá y Medellín, exploramos los antecedentes de estos eventos en el país y cómo se han transformado las dinámicas de acercamiento a esta disciplina a través de ellos.

Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
17 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
"Surrender (flag)" de John Gerrard, obra presentada en la BOG25.
"Surrender (flag)" de John Gerrard, obra presentada en la BOG25.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

No fueron una, ni dos, fueron tres las bienales que antecedieron a la BIAM en Medellín, que se desarrollará hasta finales de noviembre en la capital antioqueña. De la misma forma, en Bogotá también se realizaron eventos con esta misma dinámica en la década de los 90. Colombia no es ajena a eventos de arte como estos, sin embargo, con el paso de los años, la manera en la que los públicos se han acercado a estos ha cambiado, al igual que la esencia de una bienal.

Para entender cómo Colombia llegó a realizar este tipo de encuentros artísticos,...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Bienales

Bienales de arte

Bienales en Colombia

Bog25

Bienal Bogotá

BIAM

Biam Medellín

Bogotá

Medellín

Historia de las bienales en Colombia

Agenda cultural

Arte

Arte en Clombia

Arte contemporáneo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.