Las bienales, una historia más allá del arte

"Surrender (flag)" de John Gerrard, obra presentada en la BOG25.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
No fueron una, ni dos, fueron tres las bienales que antecedieron a la BIAM en Medellín, que se desarrollará hasta finales de noviembre en la capital antioqueña. De la misma forma, en Bogotá también se realizaron eventos con esta misma dinámica en la década de los 90. Colombia no es ajena a eventos de arte como estos, sin embargo, con el paso de los años, la manera en la que los públicos se han acercado a estos ha cambiado, al igual que la esencia de una bienal.
Para entender cómo Colombia llegó a realizar este tipo de encuentros artísticos,...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación