David Hockney: cuando la observación y el amor por la vida se funden en un lienzo

Fotografía (2017) de David Hockney frente a su obra "The Arrival Of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011". Foto: Getty Images - Getty Images

Los colores vibrantes, las figuras humanas, la naturaleza y una visión del mundo placentera hicieron de David Hockney uno de los artistas más conocidos y recordados del siglo XX. Sus obras y su percepción de Los Ángeles definieron la estética de la ciudad en la década de 1960.

Su frase insignia: “Love life” (Ama la vida) lo acompañó durante su vida e hizo parte integral de su obra. Los paisajes y escenas que pintó sobre lienzos, papel y, luego, en su iPad y iPhone en años más recientes, crearon un universo propio en el que resaltó su búsqueda...