David Hockney: cuando la observación y el amor por la vida se funden en un lienzo

Fotografía (2017) de David Hockney frente a su obra "The Arrival Of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011".
Foto: Getty Images - Getty Images
Los colores vibrantes, las figuras humanas, la naturaleza y una visión del mundo placentera hicieron de David Hockney uno de los artistas más conocidos y recordados del siglo XX. Sus obras y su percepción de Los Ángeles definieron la estética de la ciudad en la década de 1960.
Su frase insignia: “Love life” (Ama la vida) lo acompañó durante su vida e hizo parte integral de su obra. Los paisajes y escenas que pintó sobre lienzos, papel y, luego, en su iPad y iPhone en años más recientes, crearon un universo propio en el que resaltó su búsqueda...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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