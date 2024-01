“Blackberry”, “Priscilla” y más, algunas de las películas para este 2024

"Blackberry", "Priscilla" y "Challengers" son algunos de los estrenos más esperados del año. Foto: Archivo particular

Blackberry

El documental/comedia del director Matt Johnson relata la historia del rápido ascenso y desplome de la compañía que creó el primer celular inteligente de la historia. El guion escrito por Johnson y el productor Matthew Miller está basado en el libro de Jacquie McNish y Sean Silcoff’s, titulado: “Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry”. El largometraje que se estrenó durante el Festival Internacional de Cine de Berlín, llegará a las salas de cine colombianas el 4 de enero con una historia ficticia que narra la creación de la primera línea de celulares Blackberry por Douglas Fregin y Mike Lazaridis, junto con su inversor Jim Balsillie, quienes son interpretados por Matt Johnson, Glenn Howerton y Jay Baruchel, respectivamente.

Priscilla

La esperada cinta que narra la historia de Priscilla Beaullieu, más conocida como Priscilla Presley, luego de casarse con el rey del rock, Elvis, llegará a algunas salas de cine en Colombia a partir del 4 de enero. El filme protagonizado por Jacob Elordi y Cailee Spaeny retrata la relación entre Elvis y Priscilla, bajo la dirección de Sofia Coppola. La película está basada en la autobiografía de 1985 titulada “Elvis y yo”, de Priscilla Presley.

Con todos menos contigo

Esta comedia romántica protagonizada por Glen Powell y Sydney Sweeney llegará a Colombia el 18 de enero. La película relata la relación de Bea y Ben, quienes fingen ser una pareja, aunque se desprecian, durante unas vacaciones en Australia. En Estados Unidos fue estrenada el pasado 22 de diciembre.

Argylle

Este thriller de acción, que también se mezcla con la comedia, dirigida y producida por Matthew Vaughn, narra la historia de la escritora de novelas de espías, Elly Conway. La autora es sumergida en el mundo real de los espías que inventa cuando las tramas de sus libros comienzan a parecerse mucho a la realidad. La película protagonizada por Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson y John Cena, entre otros, se estrenará en Colombia el próximo 1 de febrero.

Lazos prohibidos

La película francesa que participó en el Festival de Cannes narra la historia de “Anne, una brillante abogada que defiende a los menores maltratados y a los adolescentes con problemas. Vive junto a su marido, Pierre, y sus dos hijas, en perfecta armonía, en una preciosa casa cerca a París. Cuando Théo, hijo de Pierre de un matrimonio anterior, se muda con ellos, el equilibrio de la familia se tambalea con la irrupción de este adolescente rebelde y contestatario”, según la sinopsis de la Cinemateca de Bogotá. La cinta se estrenará en salas colombianas el próximo 18 de enero.

Mickey 17

La película de ciencia ficción, escrita, producida y dirigida por el coreano Bong Joon-Ho, está basada en la novela “Mickey7″ de Edward Ashton. El director ganador del Oscar su cinta “Parásitos” regresa con este filme que cuenta la historia de Mickey 17, un “prescindible” o empleado desechable enviado como parte de una expedición humana para colonizar el mundo de Niflheim. Luego de morir, es regenerado en un cuerpo nuevo con la mayoría de sus recuerdos intactos. La película es protagonizada por Robert Pattinson, Mark Ruffalo y Toni Collette.

Challengers

El anticipado filme protagonizado por Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist llegará a las salas de cine colombianas en abril. Bajo la dirección de Luca Guadagnino, este drama romántico de deportes se centra en la vida de un campeón del Grand Slam y su esposa quien, luego de una racha de derrotas, lo inscribe en un desafío contra su antiguo amante.

Wicked

La cinta que adapta el musical de Broadway del mismo nombre es protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, con Jonathan Bailey, Ethan Slater, Jeff Goldblum y Michelle Yeoh. La historia se centra en Elphaba, una mujer de piel verde, y su camino para convertirse en la Bruja Malvada del Oeste que aterrorizó a la tierra de Oz, antes de los eventos contados en El Mago de Oz. La película dirigida por John M. Chu estuvo en desarrollo desde 2012 y se espera que sea estrenada en noviembre de este año, con una segunda parte programada para noviembre de 2025.