Blue Jeans: “Creo firmemente que la literatura juvenil es para todos los públicos”

“La última vez que pienso en ti” es la decimoséptima novela de este autor español, conocido por obras como “Canciones para Paula”. Foto: Cortesía Planeta

¿Cuál fue el proceso creativo que lo llevó a escribir “La última vez que pienso en ti”?

El cerebro no para, y más cuando tienes a una persona como mi mujer al lado, con quien hablo todo el tiempo y cuyo cerebro es todavía más inquieto que el mío. Algunas ideas tienen una fecha concreta, un momento exacto; otras no. En este caso, sí me acuerdo. Todo empezó en un festival de literatura como el que aparece al comienzo del libro, el Crash Fest de Barcelona. Cuando terminó ese evento pensé: este es un escenario ideal para comenzar una novela y hacer desaparecer a alguien. Sant Jordi también fue una inspiración. Es una fecha clave en...