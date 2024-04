Blue Jeans: “El mundo de los ‘influencers’ es complicado, a veces casi inaccesible”

“Hay gente a lo mejor que considera la literatura juvenil una literatura de segunda o una literatura para adolescentes (...) Tenemos grandes escritores españoles de literatura juvenil y yo invitaría a la gente que no ha leído nunca un libro juvenil, o que se ha hecho mayor, a que lea una novela juvenil de este tiempo, que se va a llevar una sorpresa”, opinó el escritor sobre el género en el que se enfocó. Foto: EFE - Edgar Sapiña Manchado

“Los ‘influencers’ no son robots, no son máquinas, tienen ‘haters’, tienen fans que se obsesionan con ellos, son personas. Y personas muy jóvenes”, resalta el escritor, cuyo verdadero nombre es Francisco de Paula Fernández (Sevilla, 1978), en una entrevista en París.

Hasta allí se ha desplazado en vísperas del estreno de su nuevo libro, acompañado por cinco creadoras de contenido especializadas en literatura -Iryna Zubkova, Maryam Assakat, Patricia Bárcena, Alba Zamora y Shula Li-, para hacer honor a una aventura que cuenta el viaje de un grupo de ‘influencers’ de habla hispana a la capital del Sena para disputarse un prestigioso premio en juego.

En la novela, como se adivina desde el título, los acontecimientos toman un rumbo homicida, algo que De Paula, sus editores y las ‘influencers’ de carne y hueso invitadas a la promoción aprovechan en París para divertir a sus seguidores en las redes, entre fotos y visitas a los escenarios reales del libro.

“Lo primero que hemos hecho ha sido mandaros una esquela a todos, por si acaso”, bromea el escritor, que se hizo popular gracias a la novela romántica.

Inspirado por los Premios Ídolo, Blue Jeans quería tratar en su siguiente novela la fama explosiva y el éxito precoz en internet, pero también la cuestión de la salud mental.

Diecisiete novelas, los mismos nervios

Una influencer muerta en París es la novela número 17 de este autor sevillano, que pasó su infancia y adolescencia en Carmona y que comenzó compartiendo sus historias en 2008 en el popular blog fotográfico Fotolog.

La red social Tuenti lo convirtió en viral y logró así llamar la atención de las editoriales tradicionales, que hasta entonces habían rechazado sus escritos.

A pesar de ser uno de los escritores españoles con más seguidores, de haber visto sus obras llevadas a la pantalla y de haber recibido galardones como el Premio Cervantes Chico, Blue Jeans asegura que sigue sintiéndose “nervioso” antes de cada lanzamiento.

“Siempre que publico una novela es un reto”, afirma el escritor, que tomó su alias de una canción de 1996 del grupo alemán Sqeezer.

Respecto a su evolución desde la novela romántica hacia el género negro -si bien el amor sigue guardando un componente de protagonismo en sus historias-, Blue Jeans asegura que se siente cómodo con el cambio desde su primer libro de misterio, La chica invisible (2018), que ha sido adaptado por Disney+.

“Pensaba que me iba a costar más”, admite, ya que a pesar de ser aficionado y ávido lector “desde pequeño” de Agatha Christie y de las historias de Sherlock Holmes, afrontó el reto sin saber “si iba a ser capaz de escribir una novela de este tipo”. “Pero no solamente es que me sienta a gusto -razona-, sino que me divierto escribiendo este tipo de libros”.

El sevillano asegura llevarse bien con todos en el ‘mundillo’ literario juvenil, un tipo de escritura que reivindica para todos los públicos, no solo para los jóvenes.