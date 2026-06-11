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“Mucho toque toque y de aquello nada”: ‘Blue Lock’ como preludio del Mundial (Opinión)

Un Mundial es un evento impredecible. Hay decepciones, hay sorpresas, generalmente el favorito no gana. Los datos dicen una cosa, pero siempre existe la probabilidad de que un jugador se salga del esquema, devore a otros, sea un egoísta con fuerza tremenda. Esta es la filosofía del anime “Blue Lock”. El equipo-reloj no gana, gana el que es suficientemente egoísta.

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Juliana Vargas Leal
Juliana Vargas Leal
11 de junio de 2026 - 07:00 p. m.
Portada del primer número del manga Blue Lock, publicado en español por la editorial Planeta.
Portada del primer número del manga Blue Lock, publicado en español por la editorial Planeta.
Foto: Planeta

Tres países, 48 equipos, 104 partidos, 38 días de Mundial. La liturgia planetaria que se realiza cada cuatro años vuelve más grande, más ambiciosa, con la esperanza de superar un Costa Rica siendo primero en el grupo de la muerte, un Luis Suárez tapando con las manos el gol que habría hecho que Ghana pasara de fase, un gol de media volea de James contra Uruguay, un cabezazo de Zinedine Zidane y una mano de Dios.

Francia, España, Argentina, Países Bajos, Inglaterra. Hay varios candidatos a levantar el trofeo. Hay quien dice que se lo llevará...

Juliana Vargas Leal

Por Juliana Vargas Leal

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