“Mucho toque toque y de aquello nada”: ‘Blue Lock’ como preludio del Mundial (Opinión)

Portada del primer número del manga Blue Lock, publicado en español por la editorial Planeta. Foto: Planeta

Tres países, 48 equipos, 104 partidos, 38 días de Mundial. La liturgia planetaria que se realiza cada cuatro años vuelve más grande, más ambiciosa, con la esperanza de superar un Costa Rica siendo primero en el grupo de la muerte, un Luis Suárez tapando con las manos el gol que habría hecho que Ghana pasara de fase, un gol de media volea de James contra Uruguay, un cabezazo de Zinedine Zidane y una mano de Dios.

Francia, España, Argentina, Países Bajos, Inglaterra. Hay varios candidatos a levantar el trofeo. Hay quien dice que se lo llevará...