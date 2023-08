Bogotá en clave de dramaturgia internacional

Por estos días, el proyecto pedagógico Punto cadeneta punto desarrolla el encuentro iberoamericano de dramaturgia. Foto: Punto cadeneta punto

Tengo una historia, una gran historia, la estoy escribiendo, pero a menudo me quedo frente al escritorio pensando en cómo seguir. Todo está ahí, la llevo dentro de mí, esta historia me persigue, pero no puedo continuar, no sé cómo hacerlo. Esta pequeña reflexión me acompaña desde hace ya casi una década y cada día la escucho con más frecuencia entre colegas y alumnos que, con esfuerzo, intentan decodificar recuerdos, ordenar ideas, reconstruir reflexiones en torno a su vida y la que los rodea. Esta es una tarea difícil, pero oportuna hoy, ayer, hace diez años, hace cien o mil. Por estos días, la ciudad se vuelve letras que nacen para ser dichas, por estos días, como cada año, el proyecto pedagógico Punto Cadeneta Punto, organizado por el grupo de Umbral Teatro, desarrolla el Encuentro iberoamericano de dramaturgia. Un evento que cada año invita a los más reconocidos autores internacionales de la escena dramatúrgica mundial con el fin de abrir espacios gratuitos para formar nuevas (y no tan nuevas) generaciones de escritores para la escena colombiana.

Colombia, cómo todo país latinoamericano, ha saltado históricamente sin el orden europeo por procesos de tipo social, intelectual, filosófico, político y, desde luego, literario, adelantándose o retrasando etapas que, en otras orillas, parecían tener un orden causal sin mucha importancia.

De la Modernidad, regresamos a la Edad media (¡vaya si nos pasa!) o nos ponemos a la vanguardia. Nuestro proceso ha estado siempre trazado por ese combate permanente entre ser y no ser occidental, entre el mestizaje y el arraigo ancestral y tradicional que nos querían despojar. Así mismo, hay que reconocer nuestras etapas con la escritura en el teatro, un vaivén que, cada tanto, produce una efervescencia impetuosa como la que, en el inicio de este siglo, nos mantiene de nuevo conectados al escritorio, a la palabra y, en consecuencia, al texto. Si debemos reconocer en este siglo un responsable de la proliferación de la escritura dramática en nuestro país, hay un nombre que nadie podría dejar de mencionar: Carolina Vivas, dramaturga colombiana con más de cuarenta años de trabajo artístico y uno de los pilares más importantes de la formación en escritura para el teatro.

Punto Cadeneta Punto, su espacio de formación e investigación en dramaturgia, lleva abriendo plataformas de encuentro para los protagonistas de una labor que antaño se considerara solitaria. “Punto cadeneta punto es, sin duda, uno de los encuentros más importantes de Latinoamérica” afirma Amaranta Osorio, una de las dramaturgas invitadas.

Ella será parte de la programación de este evento. Podremos asistir a la lectura dramática de su texto “Carne”. En este espacio, reconocidos maestros como el español Jose Sanchis Sinisterra, el catalán Sergi Belbel, la chilena Soledad Lagos, entre otros autores internacionales, han pasado por Bogotá para compartir sus metodologías de trabajo, sus textos y sus propios sueños y miedos sobre la escritura. Con ello han permitido el surgimiento de una generación atrevida, pero cada vez más rica en su ejecución técnica del ejercicio de la dramaturgia (¡Vaya si nos hacía falta!).

Autores como William Guevara Quiroz, María Adelaida Palacio, Jesús Eduardo Domínguez o Iván Gómez Gaitán, han sido producto de los diferentes procesos de formación de este espacio que cada año viene a recordarnos lo esencial de la educación permanente. Autores que, con los años, han marcado una generación y una línea de identidad en nuestro teatro nacional con bastos trabajos que prometen seguir removiendo las bases de una sociedad, a todas luces, adolescente (¡Celebrémoslo!).

Este año se lleva a cabo una de las ediciones más especiales de los últimos tiempos de este proyecto, contando con la participación de destacados maestros de la escena internacional, como el investigador español José Luis García Barrientos, el dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco, el autor argentino Mauricio Kartún, uno de los pilares del teatro y la dramaturgia argentina, entre otros autores.

El panel de maestros escritores que harán parte de la parrilla de eventos dictarán talleres con una asistencia que supera las doscientas personas, pasando por lecturas dramáticas y conversatorios abiertos al público en general. Diego Aruamburu, escritor boliviano que nos acompaña en esta edición, afirma: “Cada esfuerzo que se hace por fortalecer la producción intelectual, artística y científica de una cultura, es fundamental. Sobre todo en este tiempo en el que todo se está relativizando, pareciera que estamos entrando en un campo en el que los comentarios y las opiniones valen tanto como los hechos, entonces, los aprendizajes, el pensamiento y el rigor son fundamentales como respuesta. Y en este sentido, este encuentro es muy importante: sabemos de estas carencias, pero saberlo no es lo mismo que hacerse cargo de adelantar esta tarea titánica”.

Punto cadeneta punto es un espacio de formación difícil de igualar que esperamos seguir viendo crecer cada año.