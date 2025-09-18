Bogotá se convierte en epicentro cultural de Iberoamérica con encuentro de 22 ciudades

Juan Gabriel Vásquez estuvo presente en la inauguración del I Encuentro Ciudades y Culturas en Iberoamérica. Foto: Fotos Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

La primera edición del encuentro ‘Ciudades y Culturas en Iberoamérica’ comenzó este jueves en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, con un llamado a dejar de entender el arte como un lujo y asumirlo como una “necesidad urgente” en sociedades atravesadas por el conflicto y el odio.

“El arte no es suntuario, ni accesorio, sino esencial e imprescindible en un lugar de memoria como el que intentamos construir todos los días, el arte trabaja para sociedades con pasado difícil”, expresó durante la inauguración del evento el escritor bogotano Juan Gabriel Vásquez, reconocido como una de las principales voces literarias de América Latina.

Vásquez aseguró, ante un auditorio con más de 1.500 personas, que “el arte convoca a la humanidad común y trabaja contra la uniformidad, contra el pensamiento de rebaño. Sin arte no hay libertad”.

Por su parte, el secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Santiago Trujillo, advirtió que la cultura “no es un campo neutro”, sino que está “atravesada por conflictos y disputas”.

“Quizás la cultura no pueda transformarlo todo, pero sí puede ser el espacio donde se gesta la incomodidad necesaria para imaginar lo que aún no existe”, afirmó el funcionario.

El encuentro, organizado por la Alcaldía de Bogotá, reunirá hasta el domingo a más de dos mil participantes del ecosistema cultural y cerca de trescientos invitados de veintidós ciudades iberoamericanas.

La agenda incluye mesas temáticas, diálogos locales, un encuentro de juventudes y recorridos por proyectos culturales de la capital colombiana.

Entre los participantes se encuentra la concejal de Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo, quien abordará en la jornada del viernes la relación entre cultura y ciudades en la región.

Además, el sábado se inaugurará la Bienal Internacional de Arte y Ciudad (BOG25), con Ciudad de México como invitada de honor, que desplegará intervenciones artísticas en el centro histórico de la ciudad.

Con estos encuentros, Bogotá se proyecta como un epicentro cultural iberoamericano y un espacio de reflexión colectiva.

En palabras de Vásquez, “el arte es también un lugar de encuentro que trabaja contra las fuerzas que nos dividen y nos enemistan”, un mensaje que marcó el inicio de cuatro días de conversaciones sobre el papel de la cultura en la vida urbana y democrática de la región.

El evento contará con la participación de 300 invitados de diferentes países de la región. Entre la lista se encuentran personajes como: Andrés Duprat (Buenos Aires, Argentina), Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, Colombia), Jazmín Beirak (Madrid, España), María de los Ángeles “Chiqui” González (Rosario, Argentina), Natalia Barrera (Lima, Perú), Sandra Díaz (Chalatenango, El Salvador), Laura Arévalo (Usme – Bogotá), Claudia Morales (Villavicencio, Colombia) y Vinicius Almeida Santos (Río de Janeiro, Brasil), entre muchos otros.

“Con este encuentro, Bogotá reafirma su vocación como capital cultural que inspira y conecta. Queremos que la ciudad permanezca en la mente, en el corazón y en las conversaciones futuras de quienes nos visitan, y que este espacio sea un punto de partida para nuevas alianzas y proyectos culturales en Iberoamérica”, señaló Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

Entre conversatorios, páneles, recorridos culturales por lugares como el Museo de la Ciudad Autoconstruida, la Biblioteca Pública El Mirador y el Corredor Ilimaní (visita a murales urbanos) en Ciudad Bolívar; así como por el Distrito Bronx Creativo, se desarrollará la agenda de este encuentro.