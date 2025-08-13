No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sobre la creación de la bomba atómica: la mejor ciencia al servicio de la guerra

No siempre aprendemos de la historia, el horror de las primeras bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki hace 80 años, debió generar preguntas sobre el poder de la ciencia y el futuro de la humanidad. No obstante, fueron el inicio de una delirante carrera armamentista: hoy somos una especie cuya autodestrucción es más fácil que nuestra supervivencia.

Mauricio Nieto Olarte
Mauricio Nieto Olarte
13 de agosto de 2025 - 09:30 p. m.
Explosión de la bomba atómica en Hiroshima, agosto 6 de 1945.
Explosión de la bomba atómica en Hiroshima, agosto 6 de 1945.
Foto: Wikicommons

La espectacular y —de extraña manera— bella imagen de la columna de humo de seis mil metros de altura producida por la explosión de la bomba atómica lanzada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, nos recuerda un trágico acontecimiento de la mayor importancia en la historia de la humanidad.

El proyecto Manhattan, creado en 1942 por el gobierno de los Estados Unidos con la colaboración de Canadá y el Reino Unido, tuvo como fin hacer uso de los más sofisticados conocimientos científicos al servicio de la guerra. Como parte del proyecto se contrató...

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
Conoce más

Temas recomendados:

Bomba atómica

Hiroshima

Nagasaki

Guerra nuclear

Segunda Guerra Mundial

El teatro de la historia

Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar