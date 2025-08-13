Sobre la creación de la bomba atómica: la mejor ciencia al servicio de la guerra

Explosión de la bomba atómica en Hiroshima, agosto 6 de 1945. Foto: Wikicommons

La espectacular y —de extraña manera— bella imagen de la columna de humo de seis mil metros de altura producida por la explosión de la bomba atómica lanzada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, nos recuerda un trágico acontecimiento de la mayor importancia en la historia de la humanidad.

El proyecto Manhattan, creado en 1942 por el gobierno de los Estados Unidos con la colaboración de Canadá y el Reino Unido, tuvo como fin hacer uso de los más sofisticados conocimientos científicos al servicio de la guerra. Como parte del proyecto se contrató...