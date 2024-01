Bong Joon-ho, director de “Parásitos”, pide que se investigue la muerte de Lee Sun-kyun

Un retrato del actor surcoreano Lee Sun-kyun se exhibe en un altar instalado en un hospital de Seúl, Corea del Sur, el 27 de diciembre de 2023. Foto: EFE - YONHAP

Bong Joon-ho, reconocido cineasta surcoreano, quien ha dirigido cintas como “Parásitos”, “Snowpiercer” y “Okja”, pidió una investigación sobre la muerte del actor Lee Sun-kyun, quien fue encontrado en el interior de un automóvil aparcado en un parque del centro de Seúl (Corea del Sur). Los primeros indicios por parte de las autoridades indican que el intérprete de 48 años se habría quitado la vida.

Lee participó de la película “Párasitos” (2019), dirigida por Bong, y que se llevó cuatro premios Óscar, entre esos: mejor película, mejor película internacional, mejor dirección y mejor guion original. El cineasta se encuentra entre varios artistas y organizaciones artísticas de ese país que han pedido una investigación sobre las circunstancias de la muerte del actor.

Más sobre Lee Sun-kyun El actor de ‘Parásitos’ Lee Sun-kyun fue encontrado muerto La estrella surcoreana, miembro del elenco de la oscarizada película, fue hallado hoy sin vida, mientras estaba siendo investigado por un caso de supuesto consumo de drogas, informó la agencia de noticias Yonhap. Conocer más El actor de ‘Parásitos’ Lee Sun-kyun fue encontrado muerto “Parasite”: actores surcoreanos despiden a Lee Suk-kyun tras su fallecimiento El suicidio del artista, quien era investigado por supuesto consumo de drogas, sigue copando hoy el foco en Corea del Sur con la celebración de las exequias y críticas hacia la presión ejercida sobre el intérprete, no solo por las autoridades, sino también en medios y redes sociales. Leer más “Parasite”: actores surcoreanos despiden a Lee Suk-kyun tras su fallecimiento

“Ante la trágica muerte del actor Lee Sun-kyun, compartimos el mismo corazón de que esto nunca debería volver a suceder. Llamaremos a que los funcionarios realicen una investigación para descubrir la verdad, solicitaremos a los medios de comunicación que eliminen artículos que no se ajusten a su función como medios, así como instamos a las autoridades a revisar la ley para proteger los derechos humanos de los artistas”, se lee en el comunicado compartido por la Asociación de Solidaridad de Artistas Culturales de Corea del Sur.

Le puede interesar: Entre las críticas y el apoyo a los premios de literatura

La muerte alrededor del actor fue relacionada con una investigación criminal en la que estaba involucrado. El intérprete fue acusado de usar drogas el pasado octubre y fue sometido a largas horas de cuestionamientos por parte de las autoridades del departamento de policía de la ciudad de Incheon.

El intérprete había presentado una solicitud, un día antes de ser encontrado inconsciente en su auto, para someterse a la prueba del polígrafo, alegando su inocencia y después se supo que la policía denegó la petición.

La Asociación de Solidaridad de Artistas Culturales dará una rueda de prensa el viernes 12 de enero en la que participarán el director de cine Bong Joon-ho y otros cineastas, como Lee Won-tae (The Gangster, The Cop, The Devil), así como el jefe del Gremio de Productores de Corea del Sur, Choi Jeong-hwa.

Lea: El poder blando de Corea del Sur, K-pop, series y cine