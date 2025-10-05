Boris Pasternak: entre la creación artística y la opresión política | Plumas transgresoras

Boris Pasternak, poeta y novelista ruso, fue galardonado con el Nobel de Literatura en 1958.
Foto: Archivo Particular
“La vida nunca es un material, una sustancia que se moldea. Si quieres saberlo, la vida es el principio de la autorrenovación; se está constantemente renovando, rehaciendo, cambiando y transfigurándose a sí misma, está infinitamente más allá de tus o de mis teorías obtusas sobre ella”.
El doctor Zhivago
La pluma de Boris Pasternak fue muy transgresora porque se atrevió a cuestionar al régimen soviético. Fue víctima de persecución política, como muchos otros escritores de su tiempo durante el gobierno de Stalin. No fue...
Por Mónica Acebedo
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación