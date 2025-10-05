Logo El Espectador
Boris Pasternak: entre la creación artística y la opresión política | Plumas transgresoras

Fue víctima de persecución política, como muchos otros escritores de su tiempo durante el gobierno de Stalin.

Mónica Acebedo
05 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Boris Pasternak, poeta y novelista ruso, fue galardonado con el Nobel de Literatura en 1958.
“La vida nunca es un material, una sustancia que se moldea. Si quieres saberlo, la vida es el principio de la autorrenovación; se está constantemente renovando, rehaciendo, cambiando y transfigurándose a sí misma, está infinitamente más allá de tus o de mis teorías obtusas sobre ella”.

El doctor Zhivago

La pluma de Boris Pasternak fue muy transgresora porque se atrevió a cuestionar al régimen soviético. Fue víctima de persecución política, como muchos otros escritores de su tiempo durante el gobierno de Stalin. No fue...

