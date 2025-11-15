Botero, Débora Arango y los grandes maestros en la subasta de arte de Bogotá Auctions

Una de las obras subastadas de Alejandro Obregón. Foto: Alejandro Obregón

Esta exhibición reúne una selección excepcional de piezas de grandes referentes del arte de la región. Fernando Botero, Débora Arango, Emma Reyes, Beatriz González, Alejandro Obregón, David Manzur, Luis Caballero, Santiago Cárdenas, Antonio Caro, Maripaz Jaramillo, Enrique Grau, Miler Lagos, Ómar Rayo, Jim Amaral, Saturnino Ramírez, Juan Antonio Roda, Pedro Ruiz, Carlos Rojas, Lucy Tejada, Guillermo Wiedemann y Hugo Zapata son algunos de los nombres que integran este amplio panorama creativo.

Quienes visiten la muestra podrán ver un conjunto especialmente representativo del desarrollo artístico de los siglos XX y XXI. Además del recorrido presencial, la totalidad de las piezas está disponible en un paseo virtual y en la página web de la casa, una alternativa para quienes no puedan desplazarse hasta la exposición.

La propuesta curatorial arranca con una vista bogotana de Gaston Lelarge, figura célebre por su trabajo como arquitecto, que aquí aparece desde su faceta de pintor. Esta obra abre una sección dedicada al paisaje, donde resalta una diversidad de miradas y técnicas presentes en trabajos de Guillermo Wiedemann, Marco Ospina, Fidolo Alfonso González Camargo, León Cano, Pierre Daguet y Luis Alberto Acuña, entre otros.

Según Charlotte Pieri, directora de Bogotá Auctions, la década de los cuarenta se encuentra representada por tres obras clave: Ronda con niño, de Alipio Jaramillo, ejemplo mayor del americanismo social; Nocturno-Parcas, de Enrique Grau, que recoge el espíritu expresionista de su etapa formativa; y Vendedor de peinillas, de Hernando Tejada, pieza que participó en la Bienal de Venecia de 1950.

El recorrido continúa con los años cincuenta y sesenta, periodo decisivo para el modernismo colombiano. Allí figuran dos piezas de Alejandro Obregón —el lírico Homenaje a Klee (1961) y la vibrante Barracuda en rojo—, un óleo de Fernando Botero de 1956 que dialoga con la obra del propio Obregón, una composición abstracta de David Manzur de 1960 y una tinta de Feliza Bursztyn realizada en 1965.

La neofiguración, corriente internacional en la que Colombia tuvo un papel singular, ocupa un capítulo destacado en esta exposición. Sobresalen una Mona Lisa niña de Fernando Botero —tema central en su trayectoria y fundamental para su ingreso a la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York—, un óleo monumental de Carlos Granada fechado en 1966 y una técnica mixta de Luis Caballero de comienzos de los setenta.

También se incluyen obras de Lorenzo Jaramillo, Norman Mejía, Leonel Góngora, Luciano Jaramillo y del mexicano José Luis Cuevas. En escultura, esta sección presenta una pieza de los años cincuenta de Alberto Arboleda, artista cuya importancia dentro del modernismo colombiano ha sido redescubierta en los últimos años. A este núcleo se suman trabajos de Eduardo Ramírez Villamizar —entre ellos un relieve blanco de inicios de los sesenta y un Aerolito en hierro oxidado—, Rony Vayda, Jim Amaral, Miler Lagos, Hugo Zapata y Virginia Laignelet.

Las artistas colombianas tienen un lugar sobresaliente en la subasta. Emma Reyes aparece con obras de diferentes momentos de su trayectoria, en un contexto donde su valoración internacional sigue en ascenso. Se exhiben también una pintura de gran formato de Lucy Tejada (comienzos de los sesenta), un estudio geométrico de Fanny Sanín, una mixta sobre papel de Beatriz González hecha en 2018, el acrílico Ellas n.º 7 de Maripaz Jaramillo (2011) y un óleo sobre madera de Freda Sargent fechado en 1998.

El arte geométrico encuentra representación en un Horizonte de América de Carlos Rojas (1971), un díptico en collage sobre cartulina de Manolo Vellojín (1976) y un óleo de Álvaro Marín de la misma década. El conceptualismo, por su parte, está presente con Bandera (2012) de Antonio Caro, Los iluminados (2005) de Bernardo Salcedo y un collage característico de Vellojín elaborado a partir de reproducciones de láminas.

La muestra culmina con obras que representan la producción artística más reciente, de creadores como Jaime Ávila, Pablo Helguera, Magali Lara, Alejandro Sánchez e Iván Hurtado.

“Invitamos a todos a recorrer estas piezas, observarlas de cerca y descubrir sus detalles”, señala Pieri.

La exposición previa permite al público anticipar la subasta y apreciar un conjunto excepcional que da cuenta de la riqueza y diversidad del arte colombiano y latinoamericano.