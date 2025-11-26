Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Brahms, Scharovsky y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (Opinión)

Columna de opinión sobre el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional que interpretó cuatro sinfonías de Brahms en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

David Rosenthal* / Especial para El Espectador
26 de noviembre de 2025 - 05:58 p. m.
La cancelación de la visita de la Orquesta de Filadelfia fue la oportunidad para darle espacio a la Orquesta Sinfónica Nacional de presentar parte del repertorio de Brahms.
Foto: Caterine Alvarado Barragán

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo vivió, el 14 y 16 de noviembre, dos jornadas que quedarán inscritas como un punto de inflexión en la vida musical del país. Bajo la dirección del maestro Yeruham Scharovsky, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia asumió la monumental tarea de interpretar la integral de las sinfonías de Brahms en apenas dos días, y lo hizo con una solidez, una profundidad estética y una madurez sonora que pocas veces se han escuchado en Colombia. El crítico cultural Esteban Bernal lo resumió con sobriedad y...

