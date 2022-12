Brian May, guitarrista de Queen, recibió el título de “caballero”

Brian May compuso varias canciones de Queen, entre ellas “We will rock you”. Foto: Archivo Particular

El músico admitió que siente una responsabilidad renovada de “comportarse de una manera que beneficie al país y al resto de la población” tras recibir el título de caballero.

May, de 75 años, junto con el fallecido Freddie Mercury y el batería Roger Taylor, consiguió una importante fama durante el apogeo del grupo en los pasados años 80.

Músico, astrofísico y defensor de los animales, May admitió a los medios sentirse “emocionado” y “gratamente sorprendido” por este título honorífico.

Además de reconocimiento internacional por su música, May obtuvo un doctorado en astrofísica del Imperial College London en 2007 y ha hecho campaña por los derechos de los animales.

En ese sentido, es uno de los fundadores de Save Me Trust, que hace campaña por los derechos de los zorros, mientras que es vicepresidente de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad de los animales (RSPCA, por sus siglas en inglés).

En los festejos del Jubileo de Oro en 2002, por los cincuenta años del reinado de Isabel II, May tocó el himno nacional de Inglaterra (God save the Queen) desde el tejado del palacio de Buckingham.

Más recientemente, en junio pasado, también actuó en las celebraciones del Jubileo de Platino -los 70 años de reinado de Isabel II- al empezar a tocar We will rock you cuando acababa un clip en el que la misma soberana tomaba el té con el oso Paddington