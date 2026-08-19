“Buenas Vibraciones”: una comedia que abre conversaciones sin profundizarlas (Opinión)

La película "Buenas vibraciones" se estrenó en Francia en mayo de 2026. Foto: Archivo Particular

Recientemente, la comedia francesa Buenas Vibraciones (Pour le plaisir), dirigida por la francesa Reem Kherici, se ha mostrado como una obra que busca conciliar entretenimiento ligero con una reivindicación cultural en favor de la visibilización del placer femenino.

La película, protagonizada por Alexandra Lamy (Fanny) y François Cluzet (Tom), parte de una premisa sencilla: una mujer que le confiesa a su esposo, tras dos décadas de matrimonio, que nunca ha alcanzado un orgasmo, y despliega un relato que tambalea entre la sátira...