Buscar un último uso a las imágenes y palabras

"Tropical, húmedo, seco2 abrió el 14 de mayo y gira en torno al contenido de una enciclopedia en desuso.

¿De dónde surgió la idea para “Tropical, Húmedo, seco”?

Surge de un libro de Bohumil Hrabal, que se llama Una soledad demasiado ruidosa. Cuenta la historia de un señor que comprime papel y que, en esa acción de comprimir papel, comprime libros y tiene una relación con los libros como si fueran desechos, pero también son el último pedacito de vida que le queda a un montón de información que está en esos libros. Y me puse a revisar también, pues ya en mi vida cotidiana, yo qué libros seguía cargando y por qué los cargaba. Y encontré una enciclopedia que llevaba cargando ya como desde que estaba en el colegio. Es información que ya no me sirve, que es obsoleta porque toda esa información, que tiene como unos 40 años y hoy en día ya toda esa información está en internet, está en otros lugares. Y pensaba eso: ¿qué hago con estos libros? Los sigo cargando o puedo sacar de estos unas imágenes y darles un último uso. Las piezas que están en la exposición son un último uso de esas imágenes que son un montón, pero escogí algunas para hacer esas piezas.

¿Cómo fue el proceso de selección para estas imágenes a las que quiso dar un último uso?

Hay un poco de azar. Hubo en particular una página que me pareció muy bonita, que era como de esta enciclopedia que son tan viejas que casi todo es blanco y negro, pero había unas páginas especiales que eran en color. Una de estas páginas en color era de la palabra “magia” y me parecía curioso que estaba la noción de magia occidental como un mago, pero también esta página color era como de unos rituales de los indígenas norteamericanos como de los navajos, básicamente eran personas dibujando. Entonces me parecía bonito que, aunque la palabra era magia, la acción que había implícita era dibujar. Y siempre se debe hacer como un ejercicio de sacarlas al azar.

¿Cómo puede la audiencia encontrar ese concepto de magia en la exhibición?

Realmente es más como parte del proceso de cómo sucedieron las cosas, como sucede en las piezas que uno produce. Pero sí puede ser como en una capa que no está tan visible.

Le invitamos a leer: ‘Reversing Roe’: Cómo el aborto se convirtió en un asunto público y político (III)

¿Por qué llamar la exhibición "Tropical, húmedo, seco”?

Porque tropical, húmedo, seco es un nombre de una categoría de bosque que ya no está tan vigente. En la historia de la información en desuso la información entrante se usa cuando aparecen nuevas categorías o nuevos nombres para las cosas o hay nuevas maneras de organizar las cosas. Y tropical, húmedo, seco es una clasificación que ya viene estando en desuso, me imagino porque es confusa. Pero era como un nombre científico para un tipo de bosque que viene siendo la sabana, como un estilo de sabana que hay en África y en Sudamérica, pero esa combinación de palabras me parece muy bonita. Son tres palabras que ya están tan en desuso, que ya uno no la asocia con esa categoría científica, sino que son tres palabras que juntas uno las puede leer de otra manera en sí misma y me pareció bonito que, aunque hace parte del mismo ejercicio, tomar palabras de lo que había en la enciclopedia. Me parece un título bonito porque se aparta la idea obvia, como de ponerle “Enciclopedia” a la exposición.

¿Cómo fue el proceso de crear las obras para “Tropical, húmedo, seco”?

Las piezas están hechas con pintura. Lo que hago es poner una capa de pintura, dejarla secar. Después, poner otra, otro color después, poner a otra de otro color y así ir acumulando capas de pintura y un poco capas de tiempo, porque es como el tiempo produce esta superficie. Al final, aunque estoy haciendo un ejercicio muy de pintura, se vuelve un ejercicio más de dibujo porque es como escarbar un dibujo, como pelando capas en esa superficie.

¿En ese proceso de pelar capas en la pintura busca algo específico o deja que el dibujo lo lleve?

Pasa que uno no tiene tanto control. Y entonces, aunque yo busco algo, a mí se me olvida qué colores hay. Como qué puede salir de debajo de tal capa. Entonces sí hay un proceso ahí en el que voy descubriendo qué va saliendo. Entonces los dibujos al final, o las imágenes, pueden parecerse o tener que ver con la imagen inicial, pero también cogen otro carácter al estar en este proceso.

¿Qué reflexión espera que su audiencia se lleve de esta muestra?

En este punto, yo ya no considero como un acierto o un fracaso si una persona se lleva o no se lleva lo que son las obras como lo que yo espero. Pero me parece bonito poner un espacio en el que uno pueda tener una relación más lenta con las imágenes o con el consumo de información. Más que esperar que se lleven algo, es brindar un espacio para que alguien tal vez vea esta enciclopedia o el contenido de esta enciclopedia o el cuerpo de esta enciclopedia, que de hecho está puesto ahí como otra pieza y pueda tener una mirada más lenta.

Le recomendamos ver: ¿Por qué Colombia es potencia mundial de freestyle? FMS en Colombia

Hablemos sobre los diálogos entre lo íntimo, lo privado y lo anímico que se menciona en el texto de la galería.

Lo íntimo, lo privado y lo anímico. Casi siempre los proyectos yo los empiezo por algo personal, podría decirse, como el contenido de esta enciclopedia o la relación que yo tengo con esta enciclopedia. No es tanto como ir y comprar una enciclopedia vieja, sino que hay algo íntimo ahí en que sea la enciclopedia con la que yo hice mi colegio o la información a la que tenía acceso en esa época. Precisamente, como en ese volverse obsoleto, ya no es tan impactante ver un libro perforado porque ya uno está muy acostumbrado a que a los libros se les da otro uso. porque ya hay otros archivos de información digital. Para mí sí hay como una cosa ahí, medio íntima o como anímica, como de quitarle esa carga de importancia a ese objeto que me acompañó durante el colegio y que para mi familia era importante porque era la enciclopedia de la casa.