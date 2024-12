Caja de citas: frases de Enrique Santos Molano sobre la historia y el periodismo

“Cómo me atrevía a dudar del suicido de José Asunción, dogma sagrado, me increparon muchos. Hasta el inolvidable R. H. Moreno Durán me preguntó un día: ‘¿Y a usted no lo han amenazado por ese libro?’. La verdad, no, nadie me ha amenazado nunca; pero mucha gente sí me quitó el saludo”.