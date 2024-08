Caja de citas: frases de Jorge Luis Borges sobre el perdón, la memoria y el arte

Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina.

Este 24 de agosto se cumplen 125 años del natalicio de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, quien es considerado uno de los autores claves e importantes de la literatura de la región y del mundo. Su obra y sus ideas ha sido tan destacadas, que en Argentina el Congreso de la Nación estableció en 2012 que, en esta misma fecha, se celebraría el Día del lector para rendirle un homenaje.

Borges fue el primer hijo de Jorge Guillermo Borges y de Leonor Acevedo Suárez. Nació en el año 1899 Y Desde pequeño mostró interés por la lectura y las letras, una pasión que compartió con su hermana menor, Norah Borges. Aprendió a leer primero en inglés que en español, pues los primeros años de su educación estuvieron a cargo de su abuela paterna y su institutriz, quienes eran británicas.

Con su familia viajó extensamente por Europa y estudió durante cuatro años en Suiza. Cuando regresó a Argentina, en 1921, comenzó a publicar sus poemas y ensayos en revistas literarias, mientras trabajaba como bibliotecario, profesor y conferencista. En 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República de Argentina y para 1960 su trabajo estaba siendo traducido y publicado en Estados Unidos y Europa. Recibió varios galardones, entre ellos el Premio Formentor, junto a Samuel Beckett en 1961, y varias veces se creyó que llegaría a recibir el Nobel, pero nunca sucedió.

Sus obras más conocidas, “Ficciones” y “El Aleph”, dan cuenta de la forma en la que Borges conectaba sus cuentos a través de temas comunes, mientras exploraba ideas filosóficas con la eternidad y la memoria. Asimismo, Borges siempre habló sobre su poco interés por el fútbol, un asunto no menor en su país en el que es considerado como un deporte nacional. Para el escritor, “el fútbol es popular porque la estupidez es popular”.

Borges falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986 y a esta ciudad suiza dedicó su último libro, “Los conjurados”. Morir fuera del lugar que lo vio hacerse escritor fue una elección, pues no quería que su cáncer y enfisema pulmonar fueran un acontecimiento que se convirtiera en un “gran circo nacional”. No le gustaba la idea de que su muerte fuera una noticia de primera plana. Así que decidió viajar con su esposa, María Kodama, y anunciaron que no volverían a la que fue su casa por muchos años, aunque el escritor tuvo dos patrias a su espalda: Argentina y Suiza, en esta última nación pasó parte de su niñez y la llamó su segunda patria.

A continuación algunas frases de Jorge Luis Borges para recordarlo a 125 años de su natalicio: