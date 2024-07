Caja de citas: frases de Leila Guerriero, invitada al Festival Gabo 2024

“Aquí estoy, una vez más lejos de casa, esperando a alguien que no conozco en una esquina que no volveré a ver jamás. Y esta es exactamente la vida que quiero tener.” ( Los suicidas del fin del mundo)

“Cómo será, pensé, no verse reflejado en las noticias, no entrar nunca en el pronóstico del tiempo, en la estadística, no tener nada que ver con el resto de todo un país”. ( Los suicidas del fin del mundo)

“Querer escribir y no querer leer no solo es un contrasentido. Querer escribir y no querer leer es una aberración. Es, sin salvar ninguna distancia, como ser periodista y no tener curiosidad”. (Zona de obras)