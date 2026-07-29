Caja de citas: frases del periodista y escritor Plinio Apuleyo Mendoza

Plinio Apuleyo Mendoza, autor de "Aquellos tiempos con Gabo", "Cinco días en la isla", "Años de fuga", entre otros. Foto: Agencia EFE

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El 28 de julio falleció el periodista, escritor y diplomático Plinio Apuley Mendoza, a los 94 años. Entre novelas, cuentos, columnas y libros de no ficción, dejó un legado que va más allá de las palabras.

Su amistad con Gabriel García Márquez quedó consignada en diferentes textos como “El olor de la guayaba” (1982) y “Aquellos tiempos con Gabo” (2000).

Su educación en Francia en ciencia política le abrió el camino a un futuro internacional en el que ocupó varios cargos diplomáticos sin nunca alejarse mucho de las letras. Entre 1982 y 1983 fue director de la Revista Semana y colaboró con otras publicaciones en diferentes países.

A continuación, presentamos una selección de sus frases y pensamientos:

“Antes de escribir textos de ficción era, en efecto, periodista, y periodista no sólo por necesidad, o por circunstancias, sino por vocación. Y sigo siéndolo, entre paréntesis. Pienso, sin embargo, que empecé a interesarme en la literatura cuando comprendí que entre nosotros el periodismo implica severas frustraciones para quien lo aborda con cierta dosis de idealismo”.

“En el periodismo ha habido algo muy inquietante. En Europa el periodismo escrito se dio cuenta de que perdió las primicias informativas, de que todas las noticias que sacan ya las conoce la gente, a través de la televisión y la radio. Entonces, la solución a ese problema fue abrir espacios de investigación y análisis. Y aquí no, aquí se repiten las noticias y se le abre espacio a un periodismo light. Se han perdido géneros como el reportaje y la crónica”.

“Se ha dicho con razón que los burgueses latinoamericanos confunden el verbo ser con el verbo tener”.

“Siempre pensé que si Gabo no tenía éxito, no valía la pena escribir”.

“Uno, como escritor, no trata de meter de contrabando análisis políticos o ideológicos en sus novelas (ellos alimentan a veces una pésima literatura), sino de hablar de esas cosas como las ha sentido. Igual que en los buenos boleros, lo importante es que lo que uno diga sea verdad, sea intimamente una verdad, aunque a nivel de la anécdota se cuenten mentiras”.

“Gabo es un escritor que puede decir en forma ligera cosas profundas. Lo contrario de lo que sucede por estas latitudes, donde se dicen ligerezas de manera profunda.Nuestra cultura es deslumbrante en los valores de la imaginación, pero pobre en los de la reflexión”.

“No somos, aparentamos”.

“El periodismo puede ser un gran enemigo de la literatura”.

“Es muy peligroso construir una política sobre los anhelos de una de las dos partes en litigio sin tomar en cuenta lo que piensa y quiere la otra”.

“Nunca puede legitimarse cualquier forma de coacción o de violencia contra la oposición en nombre de la historia de una dinámica de cambio”.

“Hacer la revolución o hacer dinero son dos actividades que quitan mucho tiempo, dije alguna vez”.

“Desde que salí por primera vez de Colombia, a los 17 años, he vivido mucho tiempo fuera : aquí en París, en Caracas, en Mallorca. No se lo deseo a nadie, pues el desarraigo es un problema serio. Pero supongo que sirve también, le da a uno perspectiva sobre su propio país”.

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