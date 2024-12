Caja de citas: reflexiones sobre la sociedad argentina de Jorge Lanata

“A mí, desde que nací, todo el mundo trata de moldearme. La gente, por ejemplo, quiere que deje de fumar, pero lo que les molesta no es, en realidad, que fume, sino que no les obedezca. El cigarrillo es una excusa. (…) Nos admiran porque no nos dejamos tocar el culo en un mundo tan mierda como la televisión, pero en el fondo nos odian porque estamos ahí, refregándoles en la cara que hay tipos que pueden resistir”.

“Cristina (Fernández de Kirchner) tiene que estar presa. Lamento decirlo, pero que sea vicepresidenta es una locura. Pero todos lo aceptamos, la gente la voto, pero no está bien. No podemos poner en la presidencia a una persona que tiene que estar presa y si no lo estuvo hasta hoy es por lentitud de la Justicia o por lo que sea. Me consta. Sabemos que es así. Entonces, todo lo demás, cuando vos me decís si puede ser presidenta, no es por una cuestión política, es que no está bien. En la Argentina, lo bueno tiene que ser bueno y lo malo tiene que ser malo”.