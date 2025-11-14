Cali se reafirma como un lugar con mucho más que salsa en la VII Bienal Internacional de Danza

La obra "Sonoma", interpretada por la compañía La Veronal, fue el cierre de la primera jornada de la Bienal Internacional de Danza de Cali. Foto: Laura Isabel Sánchez Useche

Hay cierta solemnidad cada vez que comienza una danza. En principio parece intimidante para quienes nunca se han acercado a un espectáculo como estos; pero, más que ser un evento reservado para una élite cultural, la Bienal Internacional de Danza de Cali se presenta como una oportunidad para quienes quieran descubrir este mundo. La capital del Valle acoge a más de 500 bailarines de siete países, que durante una semana —del 11 al 17 de noviembre— traerán espectáculos de todo tipo dedicados a mostrarle a su público cuáles son las fronteras de...