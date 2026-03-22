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Cámara Colombiana del Libro: 75 años de historia

A propósito de su aniversario y la FILBo 2026, hablamos con Emiro Aristizábal, presidente de la agremiación, y con voceros de la edición independiente para dar un balance sobre la evolución de la Cámara y los retos que hoy enfrenta el sector.

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Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez
Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez
22 de marzo de 2026 - 12:13 a. m.
La Cámara Colombiana del Libro creó la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) en 1988.
La Cámara Colombiana del Libro creó la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) en 1988.
Foto: Cámara Colombiana del Libro

El 8 de marzo de 1951, a partir de la iniciativa de distintos representantes del mundo editorial, nació la Cámara Colombiana del Libro, una agremiación que ha marcado la historia del ecosistema del libro en el país. A lo largo de sus 75 años de funcionamiento, ha influido en distintas transformaciones de la industria editorial nacional. El presidente ejecutivo de la entidad, Emiro Aristizábal, y otros voceros del sector editorial independiente hablaron para El Espectador sobre los desafíos y la evolución que ha tenido esta institución.

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Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez

Por Micaela Abigail Chiliquinga Sánchez

Comunicadora social y profesional de Estudios Literarios de último semestre de la Pontificia Universidad Javeriana. Apasionada por la gestión cultural, el sector editorial y la literatura latinoamericana.mchiliquinga@elespectador.com
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