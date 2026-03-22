Cámara Colombiana del Libro: 75 años de historia

La Cámara Colombiana del Libro creó la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) en 1988. Foto: Cámara Colombiana del Libro

El 8 de marzo de 1951, a partir de la iniciativa de distintos representantes del mundo editorial, nació la Cámara Colombiana del Libro, una agremiación que ha marcado la historia del ecosistema del libro en el país. A lo largo de sus 75 años de funcionamiento, ha influido en distintas transformaciones de la industria editorial nacional. El presidente ejecutivo de la entidad, Emiro Aristizábal, y otros voceros del sector editorial independiente hablaron para El Espectador sobre los desafíos y la evolución que ha tenido esta institución.

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