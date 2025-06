Camila Loboguerrero: el espíritu de la mujer que abrió paso en el cine colombiano

El primer largometraje de Camila Loboguerrero, “Con su música a otra parte”, fue estrenado en 1984. Foto: Felipe Mariño

La primera vez que escuché el nombre de Camila Loboguerrero fue en una clase, en la Universidad Nacional, mientras proyectaban María Cano. Eran otros tiempos, no era usual ver películas colombianas de ficción dirigidas por mujeres. Y si hoy es diferente, es por los primeros pasos que ella dio. Recuerdo que la conocí años después, cuando gané el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en posproducción para hacer realidad La historia del baúl rosado. Esa noche, alguien se me acercó y me dijo que Camila me estaba buscando. En esa época, ella...