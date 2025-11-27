Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Camilo Castañeda: “El testimonio evidencia la ruina moral y material que deja una guerra”

Camilo Castañeda, que ganó el Simón Bolívar a mejor libro periodístico, habla en esta entrevista sobre “Los niños de La Pica”.

Andrés Osorio Guillott
27 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.
Ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (Premios Simón Bolívar 2025) en la categoría “Libro periodistico”
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Un libro que había que celebrar por el esfuerzo, también por el mérito de encontrar a los familiares de los niños que fueron asesinados el 15 de agosto del 2000 por tropas del Batallón de Infantería no. 32 Pedro Justo Berrio, de la IV Brigada del Ejército Nacional, en la vereda La Pica, en Pueblorrico, Antioquia.

La dicotomía: un libro que recuerda un episodio trágico, que nos recuerda que los menores de edad no han podido esquivar la guerra en Colombia, y que cobró vigencia, lastimosamente, tras haberse sabido hace unas semanas que varios...

