Cancelan exhibiciones de artistas afros y LGBTQ+ en medio de la ofensiva de Trump

El Museo de Arte de las Américas en Washington D. C. decidió cancelar dos exposiciones que estaban previstas para este mes tras la decisión del presidente Donald Trump, quien pidió que se revisara las organizaciones que recibieran financiación del Estado y se eliminaran los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI siglas por su nombre inglés) en todos los niveles de gobiernos.

Según una orden ejecutiva emitida en febrero, el mandatario ordenó a su secretario de Estado, Marco Rubio, que revisara todas las organizaciones intergubernamentales internacionales de las que Estados Unidos es miembro y a las que brinda apoyo, con el fin de “determinar qué organizaciones, convenciones y tratados son contrarios a los intereses de Estados Unidos y si dichas organizaciones, convenciones o tratados pueden ser reformados”.

El director del museo, según medios estadounidenses, se puso en contacto con los organizadores de las exposiciones y les dio a conocer que las exposiciones habían sido canceladas. “No se trata de una cuestión de recaudación de fondos”, dijo a Hyperallergic Cheryl D. Edwards, curadora de Before The Americas , una exposición que iba a presentar 40 obras de artistas de la diáspora africana en las Américas . “Se trata de silenciar las voces visuales de la DEI… y de discriminación basada en la raza, la casta y la clase”, agregó.

La otra exposición cancelada, Nature’s Wild With Andil Gosine , abriría el 21 de marzo, al igual que Before The America, y ampliaría un libro del artista y profesor canadiense Andil Gosine, que aborda las identidades queer y los legados del colonialismo en el Caribe. Además del trabajo del propio Gosine, iba a incluir piezas de cerca de 12 artistas.

Gosine, que también habló con los medios, dijo que recibió una llamada telefónica de Adriana Ospina, la directora del museo, en la que se le notificó de la cancelación.

La decisión de cancelar ambas exposiciones ha dejado al AMA sin exposiciones próximas en su lista. De acuerdo con The Art Newspaper, quien intentó hablar con un representante del museo, no respondieron a sus preguntas, pero sí se hizo evidente una preocupación por la posible censura y autocensura de la programación cultural en los EE. UU. que destaca a las comunidades históricamente excluidas.

“Las iniciativas de DEI existen precisamente porque a los artistas históricamente marginados se les han negado plataformas y recursos durante generaciones. Retirar la financiación de estos programas no es solo una decisión presupuestaria, es un esfuerzo estratégico para borrar a estas comunidades de nuestras instituciones culturales e históricas”, dijo Julie Trébault, directora ejecutiva de Artists at Risk Connection, una organización que aboga por las libertades artísticas.