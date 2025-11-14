Logo El Espectador
El Magazín Cultural
“¡Canta conmigo los ‘Versos en acordeón’!”: una mirada a la obra de María Picón Chaparro

La autora habló de su pasión por el vallenato y lo que la impulsó a crear un libro en homenaje a él.

Félix Carrillo Hinojosa* / Especial para El Espectador
14 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
"Versos en acordeón" reúne desde 1969 al 2024 toda la obra ganadora del concurso de la canción inédita.
La canción vallenata en el Festival es el alma de ese evento, que con el tiempo se convirtió en una casa grande, cuyas historias viajan a distintos lugares con diversos sonidos, colores, ritmos y danzas. Sus narrativas llenas de hechos cotidianos logran ser magnificadas por el receptor, que se siente atraído por el propósito de conocer a su creador, la tierra donde se originó el acontecimiento cultural, las musas que le sirvieron de inspiración y su capacidad creativa para arrancar desde lo local y lograr, a veces sin proponérselo, una...

