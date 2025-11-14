“¡Canta conmigo los ‘Versos en acordeón’!”: una mirada a la obra de María Picón Chaparro

"Versos en acordeón" reúne desde 1969 al 2024 toda la obra ganadora del concurso de la canción inédita. Foto: DiEditores

La canción vallenata en el Festival es el alma de ese evento, que con el tiempo se convirtió en una casa grande, cuyas historias viajan a distintos lugares con diversos sonidos, colores, ritmos y danzas. Sus narrativas llenas de hechos cotidianos logran ser magnificadas por el receptor, que se siente atraído por el propósito de conocer a su creador, la tierra donde se originó el acontecimiento cultural, las musas que le sirvieron de inspiración y su capacidad creativa para arrancar desde lo local y lograr, a veces sin proponérselo, una...