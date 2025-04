Capítulo de “La muy catastrófica visita al zoo”, la nueva novela de Joël Dicker

Joël Dicker nació en Suiza en 1985. En 2010 obtuvo el Premio de los Escritores Ginebrinos con su primera novela, Los últimos días de nuestros padres (Alfaguara, 2014). Aquí, con sus lectores en el salón del libro Palexpo, en Génova, Suiza, en marzo de 2024. Foto: EFE - SALVATORE DI NOLFI

Esta noche me han castigado sin postre. Por culpa de lo que ha pasado en el zoo. Papá se ha tirado toda la cena repitiéndome:

—¡Es que no puede ser, Joséphine! ¡No puede ser!

Mamá, en cambio, no abría la boca. Me lanzaba miradas de desaprobación. Al final se limitó a decir:

—Mañana iremos al hospital a ver cómo está. Y, ahora, cómete las judías.

No me gustan las judías, pero me pareció que no estaba el horno para bollos. Así que me las zampé sin rechistar. Es lo que se llama ponerse de perfil bajo. Luego mamá decretó que me quedaba sin postre. Y...