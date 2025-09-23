Capítulo de “Las aventuras del capitán Alatriste 8″, libro de Arturo Pérez-Reverte

El escritor Arturo Pérez-Reverte, durante la presentación, este mes de septiembre, de su nueva novela sobre el capitán Alatriste, 'Misión en París', coincidiendo con el 30 aniversario de la saga con la que se adentró en el Siglo de Oro español, y que, traducida a más de 40 idiomas, ha vendido más de cuatro millones ejemplares solo en España. Foto: EFE - Rodrigo Jimenez

I. La casa del Señor de Tréville

Sonaba la medianoche en los relojes de París cuando entraron por la puerta de Saint-Jacques cuatro jinetes tan seguros de sí mismos como el trote firme de sus caballos. Habían mostrado pasaportes en regla a los soñolientos centinelas de la barrera, y franqueada ésta se internaron por las calles sombrías de la orilla izquierda del Sena, peligrosas a tan menguada hora, para cruzar el río por el puente de Notre-Dame. Dormía en silencio la ciudad, un ápice de luna turca troquelaba negros tejados y...