El Magazín Cultural
Capítulo de “Las aventuras del capitán Alatriste 8″, libro de Arturo Pérez-Reverte

Fragmento de “Misión en París”, el regreso de “El capitán Alatriste”, nueva y esperada entrega de la serie de novelas de aventuras que cambió la forma de leer y entender el Siglo de Oro.

Arturo Pérez-Reverte * / Especial para El Espectador
23 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
El escritor Arturo Pérez-Reverte, durante la presentación, este mes de septiembre, de su nueva novela sobre el capitán Alatriste, 'Misión en París', coincidiendo con el 30 aniversario de la saga con la que se adentró en el Siglo de Oro español, y que, traducida a más de 40 idiomas, ha vendido más de cuatro millones ejemplares solo en España.
Foto: EFE - Rodrigo Jimenez

I. La casa del Señor de Tréville

Sonaba la medianoche en los relojes de París cuando entraron por la puerta de Saint-Jacques cuatro jinetes tan seguros de sí mismos como el trote firme de sus caballos. Habían mostrado pasaportes en regla a los soñolientos centinelas de la barrera, y franqueada ésta se internaron por las calles sombrías de la orilla izquierda del Sena, peligrosas a tan menguada hora, para cruzar el río por el puente de Notre-Dame. Dormía en silencio la ciudad, un ápice de luna turca troquelaba negros tejados y...

