“Capítulo Oscuro”: transmutar la realidad en ficciones

Winnie M. Li es una escritora y activista estadounidense, nacida en New Haven, Connecticut, de ascendencia taiwanesa. Capítulo Oscuro (2017), está basada en su experiencia personal de violación. La novela ganó el premio Not The Booker Prize y fue nominada al Premio Edgar (o Edgar Award), un prestigioso galardón otorgado anualmente por la Mystery Writers of America (MWA) para reconocer la excelencia en el género de la literatura de misterio y crimen.

Foto: Editorial Rey Naranjo