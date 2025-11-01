Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

“Detrás de la guerra”, el documental que sigue a colombianos en el conflicto ucraniano

El proyecto de Caracol Televisión, dirigido por la periodista Catalina Gómez Ángel (ganadora del Premio Internacional de Periodismo David Beriain), se emitirá este lunes 3 de noviembre.

Redacción Cultura
02 de noviembre de 2025 - 01:21 a. m.
El documental hace parte de la franja "Especiales Caracol" de Caracol Televisión.
El documental hace parte de la franja "Especiales Caracol" de Caracol Televisión.
Foto: Caracol Televisión
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Caracol Televisión presenta Detrás de la guerra, un documental que forma parte de la franja Especiales Caracol y se emitirá este lunes festivo 3 de noviembre, después de Noticias Caracol de las 7:00 p. m.

La producción está dirigida por Catalina Gómez Ángel, periodista colombiana reconocida por su trabajo en zonas de conflicto y ganadora del Premio Internacional de Periodismo David Beriain 2025, que recibió el pasado mes de octubre.

Vínculos relacionados

Recorrer décadas de guerra y exilio en la frontera entre Irán y Afganistán
¿Vale la pena vivir? (Albert Camus ante el absurdo de la vida)
Música adentro

El documental sigue a un grupo de colombianos que viajan a Ucrania en medio del conflicto entre ese país y Rusia. Allí se integran a una guerra ajena, en la que deciden participar por motivos personales y profesionales.

Sobre el documental

Detrás de la guerra presenta a los televidentes algunos de los registros de la rutina de este grupo. La mayoría son exmilitares colombianos que buscaron incorporarse al ejército ucraniano tras haberse retirado del servicio en Colombia. Algunos lo hicieron porque “no encontraban su lugar en un país que no les ofrecía oportunidades”; otros, por la idea de mantener un propósito o una misión luego de su paso por las fuerzas armadas.

Así, Caracol Televisión amplía su línea de producciones documentales centradas en historias de coyuntura internacional. Más que seguir la guerra, el audiovisual intenta retratar el choque entre esa experiencia militar en Colombia y la realidad del combate en Ucrania, pues los protagonistas descubren que las armas, los tiempos y los métodos son distintos a los de la guerra que alguna vez conocieron.

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

El Magazín Cultural

Cultura

Ucrania

Catalina Gómez Ángel

Rusia

Militares colombianos

Caracol Televisión

Documentales

Detrás de la guerra

Guerra

Noticias hoy

Especiales Caracol

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.