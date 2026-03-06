Home

El Magazín Cultural
06 de marzo de 2026

Carlos Granés enfrenta a políticos y artistas en “El rugido de nuestro tiempo”

El autor de “El rugido de nuestro tiempo” plantea un panorama incómodo: mientras los políticos se creen artistas dispuestos a refundar el mundo, los artistas se han convertido en predicadores morales.

Redacción Cultura

