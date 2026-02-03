Carlos Granés: “Hay que volver a un arte liberado, guiado por los instintos”

Carlos Granés es antropólogo, ensayista y durante 10 años fue columnista de este diario. Foto: Penguin Random House

Usted comienza su libro resaltando la importancia del ensayista. ¿Cuál es el rol que le asigna en el análisis del presente?

Un ensayista es alguien que no tolera no entender. A mí me gusta explicarlo con una imagen tomada de las malas películas de terror. En todas hay alguien que oye un ruido en un sótano, un altillo o algún lugar misterioso. Lo sensato, lo racional, sería salir corriendo, pero siempre hay alguien que va a ver qué es. Es un cliché y, sin embargo, funciona porque revela una necesidad cognitiva humana: entender, comprender.

Un ensayista es eso. Es esa persona que, frente a lo perturbador, lo extraño, lo disonante o lo amenazante, tiene que ir a...