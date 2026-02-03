Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Carlos Granés: “Hay que volver a un arte liberado, guiado por los instintos”

El autor de “El rugido de nuestro tiempo” plantea un panorama complejo, en el que los artistas y los políticos han invertido sus roles. En su libro explica cómo esto conduce al surgimiento de líderes autoritarios, al tiempo que condena la creatividad.

Santiago Gómez Cubillos
03 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
Carlos Granés es antropólogo, ensayista y durante 10 años fue columnista de este diario.
Foto: Penguin Random House

Usted comienza su libro resaltando la importancia del ensayista. ¿Cuál es el rol que le asigna en el análisis del presente?

Un ensayista es alguien que no tolera no entender. A mí me gusta explicarlo con una imagen tomada de las malas películas de terror. En todas hay alguien que oye un ruido en un sótano, un altillo o algún lugar misterioso. Lo sensato, lo racional, sería salir corriendo, pero siempre hay alguien que va a ver qué es. Es un cliché y, sin embargo, funciona porque revela una necesidad cognitiva humana: entender, comprender.

Un ensayista es eso. Es esa persona que, frente a lo perturbador, lo extraño, lo disonante o lo amenazante, tiene que ir a...

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
