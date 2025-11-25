Grupo Niche, Iván Villazón y Chelito de Castro en la Lectura del Bando 2026

El Grupo Niche, Iván Villazón y Chelito de Castro conforman la potente nómina musical que acompañarán a los soberanos de la fiesta 2026 en el evento que da apertura al Precarnaval. Foto: Cortesía Carnaval de Barranquilla

Carnaval de Barranquilla presentó este martes a los artistas que se presentarán en la Lectura del Bando 2026, evento que marca el inicio de la temporada carnavalera y que se realizará el próximo 17 de enero en el Estadio Romelio Martínez.

El legendario Grupo Niche, el cantante de música vallenata Iván Villazón y el pianista y compositor Chelito de Castro conforman la nómina musical que acompañará a la soberana Michelle Char Fernández y al rey Momo Adolfo Maury.

Los artistas compartieron detalles sobre la puesta en escena que preparan junto al equipo creativo de Moy’s, quien realizará la producción musical del espectáculo.

“Me llena de orgullo presentar esta nómina de lujo. Son artistas que representan la diversidad musical que nos caracteriza y que harán del Bando 2026 una noche inolvidable”, afirmó la Reina del Carnaval, Michelle Char, quien ratificó que la puesta en escena exaltará los ritmos y las músicas tradicionales que hacen parte del Carnaval.

Por primera vez el grupo Niche hará parte de la nómina artística de la Lectura del Bando. Niche, además, fue ganador en 2014 de un Súper Congo de Oro, máxima distinción otorgada por Carnaval de Barranquilla a una extensa trayectoria de más de 40 años.

“Estamos muy emocionados porque por primera vez participaremos en el Bando. Esta es una oportunidad muy bonita de compartir con esta ciudad que siempre nos ha abierto las puertas y en Niche todos somos un poco barranquilleros”, señaló Álex Torres, uno de los integrantes de la agrupación caleña creada en 1979 por el músico Jairo Varela y que tendrá como una de las novedades la presentación de una canción dedicada a Barranquilla en su nuevo álbum.

El maestro Chelito de Castro, quien también vivirá su primera participación en el Bando, aseguró que será una experiencia profundamente emotiva: “Es un momento especial. Trato y otras canciones han conectado con nuevas generaciones, y este será un homenaje a la música del Caribe y a nuestra identidad”, expresó.

El artista vallenato, Iván Villazón, fue galardonado en 2023 con el Turbante de la Tradición, en el marco del Festival de Vallenato, que también reciben exponentes que con su obra han aportado al patrimonio y salvaguarda de la fiesta.

Con este anuncio, Carnaval de Barranquilla da inicio a la cuenta regresiva hacia la Lectura del Bando 2026, una puesta en escena creada para enaltecer el arte, la creatividad y la cultura de la ciudad y se alista para la fiesta que se vivirá del 14 al 17 de febrero.