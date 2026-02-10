Carnaval de las Letras: un viaje por la obra de tres íconos de la literatura colombiana

Los recorridos por la obra de los tres escritores estarán en el centro comercial Avenida Chile. Foto: Avenida Chile, Casa de Poesía Silva, Astroturismo y Fundación Rafael Pombo

Hasta el 5 de marzo, el centro comercial Avenida Chile de Bogotá se convertirá en el punto de encuentro donde los visitantes podrán adentrarse a la obra de tres grandes exponentes de la literatura colombiana: Rafael Pombo, Gabriel García Márquez y José Asunción Silva. El Carnaval de Letras es un evento que tendrá espacios, actividades y experiencias dedicados a toda la familia.

Cada uno de los pisos del centro comercial estará dedicado a alguno de estos autores. En colaboración con la Fundación Rafael Pombo, el primer piso está destinado a una ruta por los personajes y algunos de los fragmentos más emblemáticos de los cuentos y fábulas del escritor.

Dentro de las actividades dedicadas a Pombo, el 14 de febrero se tendrá una tarde de juegos para los más peuqeños del hogar a las 4:00 p. m. Además, el 21 de febrero a la 1:00 p. m. se presentará “Rafael Pombo El Musical”, donde a través de la música los asistentes podrán disfrutar de las historias que han acompañado las infancias de miles de colombianos.

Por otra parte, el segundo y tercer piso albergarán 10 estaciones que hacen parte de la propuesta cultural ‘Bogotá Más Cerca Al Cielo de Macondo’, el cual propone un acercamiento a Gabriel García Márquez en cada una de sus facetas: periodista, escritor y crítico de cine. También en estos espacios se explorará varios de los hitos más importantes que marcaron la vida del escritor caribeño.

Para las actividades relacionadas con el Premio Nobel de Literatura se contará con el recorrido “Visita 1948 con García Márquez”, que estará disponible el 12, 19 y 26 de febrero y el 5 de marzo en distintos horarios. De la misma forma, en la agenda se incluirán una charla cineasta, un ejercicio de observación astronómica y distintos espacios de la lectura colectiva.

Por último, en conjunto con la Casa de Poesía Silva y como parte de la conmemoración de los 130 años del fallecimiento de José Asunción Silva, el cuarto piso se convertirá en el espacio donde se expondrá la obra del creador de populares “nocturnos”, así como la historia detrás del billete de $5.000 COP dedicado al autor

En la programación dedicada a Silva se incluirán un espacio dedicado a Sobremesa, una de sus obras más reconocidas, el 13 de febrero a las 5:00 p. m. Asimismo, el 20 de febrero a las 5:00 p. m. se contará con un taller sobre los secretos del billete que lleva la cara del escritor y el 27 de febrero, a la misma hora, habrá un taller de collage y poesía llamado “Reescribiendo a Silva”.

La entrada a todos los eventos es de carácter libre con inscripción previa en el siguiente enlace. A continuación puede revisar toda la programación: