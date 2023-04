Carrión: la literatura ecuatoriana siempre ha sido buena pero nadie la conoce

"En Ecuador sales a la calle y preguntas quiénes son sus autores y no saben, hay un desconocimiento total", dice Ernesto Carrión. Foto: EFE/Macarena Soto

Con motivo de su paso por Madrid durante una gira junto a otros cuatro autores ecuatorianos, impulsada por la editorial Cadáver Exquisito con el apoyo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación del Ecuador (IFCI), Carrión contestó una entrevista en la que lamentó “el total desconocimiento” de los autores de su país “dentro y fuera” del mismo.

“Literatura ecuatoriana siempre ha habido, siempre ha sido buena, hay grandes poetas que nadie conoce, me pasaba mucho cuando arranqué como poeta que cuando viajaba por América Latina yo conocía a todo los poetas, pero ellos no nos conocían”, recordó. Un desconocimiento que asocia a que “aún existe un bloqueo” porque “no hay un rol importante de las instituciones culturales” para lograr mayor difusión, pero también existe “una especie de no mirar y no dejar construir identidad”.

“En Ecuador sales a la calle y preguntas quiénes son sus autores y no saben, hay un desconocimiento total”, apuntó.

Y es que, según opinó, “son muchos los problemas que se vienen acarreando por décadas”, entre los que enumeró “la falta de un plan nacional de lectura”, “una pobre prensa cultural” y el hecho de que la crítica literaria sea “escasa”.

“Son un cúmulo de problemas, pero frente a esto hay mucha literatura, la narrativa y poesía hecha en Guayaquil es muy fuerte, porque ante todas las adversidades la gente sigue escribiendo e intentándolo”, dijo esperanzado.

Las editoriales independientes, “fundamentales”

Carrión aseguró que las editoriales independientes ecuatorianas son “fundamentales”, porque Ecuador “es un país que tiene pésimos planes de cultura” y “un ministerio de Cultura que cada vez funciona menos”. “Hay quien se pregunta por qué el Estado es el que tiene que hacer esto, pero si no es el Estado, entonces ¿quién lo hace?”, se cuestionó.

En esa línea, consideró necesaria una campaña de lectura en el país: “son herramientas para fomentar la lectura y para comenzar un conocimiento que la sociedad debe tener de sus autores y eso no existe”.

“Otra cosa que nos pasó en Ecuador es que el servicio de correos se acabó con Lenin Moreno, ahora solo hay privado y es imposible enviar libros por el coste, no tienes editor como mandar los libros a otra parte, este viaje pretende poner nuestros libros en otras manos”, apuntó.

Pese a todo, espera que llegue “el momento” en el que “el ministerio de Cultura se despierte” y que en el futuro “empiece a haber propuestas culturales” para que los autores “puedan viajar” y “conocer a otros autores”.

El escritor que no se aísla del presente

Carrión reflexionó sobre el papel del escritor en la sociedad y aunque asume que hay quien cree “que la novela no tiene que justificar nada ni decirnos nada más ni tiene una misión” distinta a la de contar una historia de ficción, defendió “la literatura conectada” con la realidad.

“Siento la literatura conectada con una versión alterna de algo, la historia la cuentan los vencedores, pero sabemos que a veces la literatura sirve para hacer un ajuste de cuentas, dar voz a quien no tiene, contar la historia de otro lado”, añadió.

En ese sentido, consideró que “la literatura tiene que poner el dedo en algunas llagas” y compartió que le gusta “la idea de pasar por un libro” que lo “sacuda”.

“Veo que hay otro tipo de gente que no podría existir si no estuviera plasmada en una novela”, subrayó.

