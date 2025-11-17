Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Carson McCullers: entre la crudeza y la ternura del desamparo

Fue una de las voces más relevantes de la literatura estadounidense. Su transgresión radica en una prosa aguda que refleja las contradicciones y la intensidad de los sentimientos en diálogo directo con un país herido de racismo y segregación de género.

Mónica Acebedo
17 de noviembre de 2025 - 11:07 p. m.
Carson McCullers es autora de “El corazón es un cazador solitario” y “Reflejos en un ojo dorado”, ambas novelas icónicas del gótico sureño.
“Por qué, bajo este sistema, los cerdos son valiosos y los hombres no. No se pueden hacer costillas y salchichas de cerdo de los flacuchos niños de las hilanderías”.

“El corazón es un cazador solitario”

La escritora estadounidense centró su pluma en la búsqueda interior. Sus personajes fueron personas solitarias y marginadas que estuvieron en constante exploración. “El aislamiento del individuo es el gran tema de McCullers”, afirmó Stefan Bollmann en “Women Who Write are Dangerous” (Abbeville Press Publishers, 2018, p. 134). Un...

